Си едет в Россию: в МИД Китая сообщили зачем нужна встреча с Путиным

Президент Китая Си Цзиньпин принял приглашение посетить Россию в следующем месяце для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает Голос Америки. В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.

Си и Путин

В частности, Ван И отметил, что встреча между Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным "усилит стратегический диалог" между странами. Он также подчеркнул, что между двумя лидерами существует "глубокая дружба и мощное взаимодоверие".

Есть вероятность, что в следующем месяце Си Цзиньпин также может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бывшего замминистра иностранных дел Украины Александра Чалого.

На дипломатическом форуме в Китае Чалый заявил, что отношения между Киевом и Пекином в последнее время улучшились, что делает возможным подобную встречу.

При этом издание напоминает, что Пекин официально заявляет о своей нейтральности в войне России против Украины, но ЕС и США озабочены значительными поставками Китаем товаров двойного назначения, которые Россия использует на фронте.

Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл и генеральный секретарь Европейской службы внешних действий (EEAS) Стефано Саннино выступили с общим заявлением, в котором отметили, что китайские компании продолжают избегать санкций и пытаться обойти их.

Кроме того, США и ЕС подчеркивают, что поддержка Китаем российской военно-промышленной базы позволяет России продолжать незаконную войну против Украины, что представляет угрозу глобальной безопасности и стабильности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, вероятно, уже в октябре Зеленский встретится с президентом Китая Си Цзиньпином.



