Украина и Россия просто фигуры на шахматной доске, по которой играют США и Китай, считает политтехнолог Алексей Голобуцкий. При этом, по его убеждению, формирование Китаем международной платформы "Друзья мира" в противовес коалиции "Рамштайн" стало контрастным маркером для сущности глобальных процессов.

Си Цзиньпин

Голобуцкий подчеркнул, что в контексте российско-украинской войны Соединенные Штаты будут давить на Украину для принятия необходимого им решения.

"У нас особых вариантов, кроме выполнения настоятельных рекомендаций союзников, нет. Мы полностью от них зависим в вопросе обороны, перспектив возвращения территорий, правовых международных аспектов войны, санкционного давления, убежища наших беженцев, спутниковых разведданных и т.д.", — отметил эксперт.

При этом, по его мнению, Китай решил отразить действия Америки и выступить игроком со стороны России, который будет диктовать диктатору Владимиру Путину, на что и когда соглашаться в вопросе прекращения войны. Тем более, у Пекина есть все возможности контролировать Путина.

"Тегеран и Пхеньян – союзники Китая, а не России, в России они только зарабатывают, причем с разрешения Китая и натурой. Это достаточно дать отмашку на заморозку поставок оружия – и "СВО" захлебнется без средств ведения войны, потому что собственное производство и так небольшое и некачественное, плюс санкции перекрыли большинство путей поставок составляющих", — говорит Голобуцкий.

Впрочем, как говорит эксперт, Си такой отмашки не дал, потому что ему действительно плевать на Россию и Украину, которые его интересуют исключительно, как аргументы в глобальном противостоянии с США, способы сохранения масштабов экспорта.

"Итак, когда в рамках мирных переговоров речь пойдет о каких-то уступках – это будут не уступки России или России Украине. Это будут уступки Китаю Америке или Америке Китаю. И именно этого пытается добиться Пекин формированием собственной коалиции", — заявил эксперт.

При этом, по мнению Голобуцкого, Белый дом не заинтересован разменивать свои глобальные интересы и стратегические задачи по мелкому вопросу перспектив Украины. Если речь пойдет о каком-то компромиссе с Китаем, то это должно затрагивать действительно весомые для США вещи.

"Но в общем-то глобальная диспозиция накануне выборов в США выглядит именно так: за нами – США и "Глобальный Запад" (с собственными интересами), за Россией – Китай и "Глобальный Юг" (так же с собственными, а не российскими интересами). Нас будут подталкивать к миру США, Россию – Китай. Ища этим на самом деле собственные глобальные компромиссы", — заявил Голобуцкий.

Впрочем, по его словам, следует помнить о том, что изменения "на земле" (например Курщина) меняют набор карт в руках глобальных игроков, влияют на актуальность и масштаб определенных уступок – территориальных, политических или экономических. То есть, заключает он, получается, что Украина действительно в руках ВСУ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что партнеры Украины слишком слабы, и, действительно, выживание страны зависит именно от ВСУ.



