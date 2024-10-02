Си мог бы остановить войну, но ему плевать на трагедию Украины: чего добивается КНР

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Ткачик Олеся
Украина и Россия просто фигуры на шахматной доске, по которой играют США и Китай, считает политтехнолог Алексей Голобуцкий. При этом, по его убеждению, формирование Китаем международной платформы "Друзья мира" в противовес коалиции "Рамштайн" стало контрастным маркером для сущности глобальных процессов.
Си Цзиньпин
Голобуцкий подчеркнул, что в контексте российско-украинской войны Соединенные Штаты будут давить на Украину для принятия необходимого им решения.
При этом, по его мнению, Китай решил отразить действия Америки и выступить игроком со стороны России, который будет диктовать диктатору Владимиру Путину, на что и когда соглашаться в вопросе прекращения войны. Тем более, у Пекина есть все возможности контролировать Путина.
Впрочем, как говорит эксперт, Си такой отмашки не дал, потому что ему действительно плевать на Россию и Украину, которые его интересуют исключительно, как аргументы в глобальном противостоянии с США, способы сохранения масштабов экспорта.
При этом, по мнению Голобуцкого, Белый дом не заинтересован разменивать свои глобальные интересы и стратегические задачи по мелкому вопросу перспектив Украины. Если речь пойдет о каком-то компромиссе с Китаем, то это должно затрагивать действительно весомые для США вещи.
Впрочем, по его словам, следует помнить о том, что изменения "на земле" (например Курщина) меняют набор карт в руках глобальных игроков, влияют на актуальность и масштаб определенных уступок – территориальных, политических или экономических. То есть, заключает он, получается, что Украина действительно в руках ВСУ.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что партнеры Украины слишком слабы, и, действительно, выживание страны зависит именно от ВСУ.
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