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Си начал активнее помогать Путину: в чем теперь Россия опережает Украину в войне

Politico раскрыло детали, как китайские производители поставляют россиянам оборудование, электронику, навигационные, оптические и телеметрические системы

сегодня, 10:57
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Кравцев Сергей

Страна-агрессор получила преимущество в войне дронов в Украине благодаря большим финансовым ресурсам, производственным линиям, расположенным вдали от линии фронта, и, в особенности, помощи со стороны Китая. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание Politico, ссылаясь на представителя Службы внешней разведки Украины Олега Александрова.

Си начал активнее помогать Путину: в чем теперь Россия опережает Украину в войне

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Представитель СВР рассказал, что китайские производители поставляют россиянам оборудование, электронику, навигационные, оптические и телеметрические системы, двигатели, микросхемы, процессорные модули, антенные системы, платы управления, навигацию. Они используют так называемые подставные компании, меняют названия, делают все, чтобы избежать экспортного контроля и санкций за свою деятельность. Однако официально Китай соблюдает все правила. Но это только официально и только для видимости.

В материале говорится, что Пекин неоднократно уверял, что не поставляет дроны или компоненты оружия в Россию. Однако, по словам Александрова, Россия в значительной степени зависит от цепочки поставок китайских запчастей как для тактических, так и для дальних дронов. Это позволяет России сократить отставание от Украины в области технологий и производства дронов.

По его информации, РФ сумела увеличить производство дронов дальнего действия с 15 000 в 2024 году до более 30 000 в этом году, а также до 2 миллионов небольших тактических дронов.

"Они намерены произвести около 30 000 беспилотников дальнего действия этих типов, а также 30 000 беспилотников ложных целей, которые они используют для истощения украинской ПВО в 2025 году. Что касается беспилотников FPV, россияне намерены произвести целых 2 миллиона из них в 2025 году", – рассказал Олег Александров.

По его данным, Россия также увеличивает применение оптоволоконных дронов, которые являются неуязвимыми для РЭБ. Украинские войска раньше могли обнаруживать обычные российские беспилотники, как только они поднимались в небо, но это гораздо сложнее с оптоволоконными дронами.

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Источник: https://www.politico.eu/article/china-russia-lethal-drone-war-race-ukraine-war-invasion-manufacture-putin-tech/
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