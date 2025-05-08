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Си не хочет победы Украины в войне: чего боится лидер Китая

Китай очень не хочет победы Украины в войне с РФ, потому что имеет свои меркантильные интересы

сегодня, 17:26
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Ткачик Олеся

Лидер Китая Си Цзиньпин уже прибыл в Москву, где планирует провести четыре дня и принять участие в так называемом "параде победы". Однако его ждут не только торжества, но и напряженные переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, которые могут оказаться для российского диктатора довольно неприятными.

Си не хочет победы Украины в войне: чего боится лидер Китая

Си Цзиньпин

Как предположил политолог Максим Джигун, Си Цзиньпин, вероятно, будет оказывать давление на Кремль сразу по нескольким направлениям, продвигая, прежде всего, собственные интересы.

По словам эксперта, и у Путина, и у китайского лидера есть немало тем для обсуждения. Одним из главных вопросов для Си будет выяснение, не является ли заигрывание Москвы с Дональдом Трампом элементом политической игры, направленной на обман администрации США. Китай хочет убедиться, что Россия не стремится к подлинному сближению с Вашингтоном.

Кроме того, важным блоком разговоров станут экономические вопросы. Сегодня российская экономика очень зависима от Пекина, и Китай стремится сохранить выгодные условия – прежде всего бесценные поставки нефти и газа. Также, по словам Джигуна, Пекин имеет стратегический интерес к российскому Дальнему Востоку.

Не обойдет вниманием и тема войны против Украины. Хотя официальный Пекин не слишком заинтересован в ее завершении, он в то же время опасается краха путинского режима.

"Китаю не столь важно остановить войну, как то, чтобы режим Путина не рухнул. Если это произойдет, Китай опасается демократизации России и создания там прозападного правительства. Пекину не нужно, чтобы европейский "сапог" топтал границу с Китаем", — подчеркнул Джигун.

Однако, по его словам, и победа России в войне не желаемый сценарий для Пекина. Поэтому, по мнению эксперта, Си Цзиньпин прибыл в Кремль, чтобы убедиться, что ему удается держать баланс в этой сложной игре.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин отдаст Си посещение своего парада.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HiJPy2zf0tI
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