Си публично показал, кого он поддерживает в российско-украинской войне

Кравцев Сергей
Китайский лидер Си Цзиньпин решил публично продемонстрировать солидарность с агрессорами. Он впервые встретится со своими российскими и северокорейскими коллегами на глазах у президента США Дональда Трампа и других западных лидеров. Об этом пишет Reuters.
Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Геополитические аналитики считают, что встреча российского и северокорейского диктаторов Владимира Путина и Ким Чен Ына в Пекине говорит о влиянии китайского лидера на авторитарные режимы, стремящиеся пересмотреть мировой порядок, основанный на западных принципах.
Не зря, намекая на Трампа Си отметил, что пора положить конец гегемонизму и политике силы и практиковать подлинный многосторонний подход.
Издание отметило, что визит Путина в Пекин и ожидаемая встреча с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном могут пролить свет на намерения хозяина Кремля. В Пекине также ждут президента Ирана, что станет демонстрацией неповиновения, которую западные аналитики окрестили "Осью потрясений".
