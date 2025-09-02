logo

Си публично показал, кого он поддерживает в российско-украинской войне

Авторы Reuters рассказали, почему Трампу следует напрячься после событий в Китае

2 сентября 2025, 07:54
Китайский лидер Си Цзиньпин решил публично продемонстрировать солидарность с агрессорами. Он впервые встретится со своими российскими и северокорейскими коллегами на глазах у президента США Дональда Трампа и других западных лидеров. Об этом пишет Reuters.

Си публично показал, кого он поддерживает в российско-украинской войне

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Геополитические аналитики считают, что встреча российского и северокорейского диктаторов Владимира Путина и Ким Чен Ына в Пекине говорит о влиянии китайского лидера на авторитарные режимы, стремящиеся пересмотреть мировой порядок, основанный на западных принципах.

"Эта знаковая встреча лидеров в китайской столице также открывает перспективы создания новой трехсторонней оси, основанной на пакте о взаимной обороне", — пишут авторы статьи.

Не зря, намекая на Трампа Си отметил, что пора положить конец гегемонизму и политике силы и практиковать подлинный многосторонний подход.

"Даже, когда Трамп кичится миротворческими способностями и мечтает о Нобелевской премии мира, проводя с Путиным мирный саммит по Украине на Аляске и настаивая на встрече с Кимом, любая новая концентрация военной мощи на Востоке, включающая военную агрессию, вызовет тревогу у Запада", — написало издание. 

Издание отметило, что визит Путина в Пекин и ожидаемая встреча с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном могут пролить свет на намерения хозяина Кремля. В Пекине также ждут президента Ирана, что станет демонстрацией неповиновения, которую западные аналитики окрестили "Осью потрясений".

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин заявил, что для окончания войны России против Украины необходимо устранить "первопричины кризиса". Другим пунктом урегулирования конфликта глава Кремля назвал потребность в восстановлении баланса сил в сфере безопасности.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/sidelining-trump-chinas-xi-rolls-out-carpet-ukraine-war-aggressors-2025-09-02/
