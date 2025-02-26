Си уже хватается за голову: что может произойти из-за дружбы Трампа с Путиным

Китай, с очень большой вероятностью, обеспокоен стремлениями новой администрации США наладить дружеские отношения с РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post".

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что быстрое потепление американо-российских связей заставило некоторых экспертов предположить, что Дональд Трамп пытается осуществить "реверс Никсона", то есть повторить дипломатический успех президента Ричарда Никсона, который сумел в 1970-х годах перетянуть Китай на американскую сторону в противостоянии с СССР. Теперь Трамп, вероятно, хочет сделать то же самое, но с Москвой — сделать ее союзником в противостоянии с Китаем.

В Пекине пытаются продемонстрировать, что осуществить "реверс Никсона" у Трампа не получится.

"Китай и Россия создали более всеобъемлющее партнерство, которое охватывает все от безопасности до экономического развития. Это уже не те страны, что были когда-то. Как сказал один греческий философ: "Никто никогда не входит в одну реку дважды", — заявил эксперт по европейским исследованиям Пекинского университета иностранных исследований Цуй Хунцзянь.

На этой неделе Пекин повторил эту мысль. Англоязычная газета Global Times, которая транслирует позицию Компартии Китая, опубликовала редакционную статью, в которой отвергла идею о том, что Пекин "нервничал" из-за попыток Трампа угодить Москве.

В понедельник Владимир Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в котором китайский лидер подчеркнул, что ни одна "третья сторона" не может повлиять на их двусторонние отношения.

Однако на самом деле такая риторика может быть именно тем, чем выглядит — попыткой выдать желаемое за действительное. Вероятно, Китай не заинтересован в том, чтобы противостояние в Украине закончилось.

"Настоящее беспокойство заключается в том, что если в Украине будет мир, то ресурсы, которые США и, возможно, европейцы ранее выделили на поддержку Украины, затем будут переориентированы на Азию", — сказал политолог из Национального университета Сингапура Джа Ян Чонг.

При этом дальнейшее соперничество с США означает, что партнерство с РФ нужно Китаю еще больше.

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