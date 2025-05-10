Си впервые заговорил об устранении первопричин войны в Украине: что на самом деле за этим стоит

Достаточно большое количество украинских СМИ подхватили новость, мастерски обработанную российскими пропагандистами о том, что якобы лидер КНР в Москве впервые заговорил в духе российской пропаганды о том, что для прекращения войны в Украине нужно устранить первопричины этого противостояния. На самом деле это очередная манипуляция. Такое мнение у Facebook озвучил украинский политолог Алексей Голобуцкий.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Эксперт обратил внимание, что такое публичное заявление Си делает никак не в первый раз, как акцентировали россияне, а затем и украинские СМИ, а минимум во второй раз, к тому же МИД Китая повторяет такие тезисы достаточно регулярно. Это было и 16 мая 2024 года в совместном заявлении РФ и КНР "об углублении вступающих в новую эпоху отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами". Это же было 15 февраля 2025 года в заявлении МИД КНР о содержании беседы Си с Путиным: "Россия стремится устранить первопричины российско-украинского конфликта".

Алексей Голобуцкий обращает внимание, что заявление 8 мая 2025-го, цитируемое МИД Китая и Reuters, практически дословно повторяет прошлогоднюю: "Что касается украинского вопроса, Китай выступает за и остается приверженным концепции общей, всеобъемлющей, общей и устойчивой безопасности на глобальном уровне, и считает важным всерьез первопричины украинского кризиса/ removing its "root causas"".

"Это, кстати, широко разошлось и в феврале, и в прошлом мая в СМИ – то есть, достаточно было просто погуглить и посмотреть дать. Но этого никто не волнует. Что снова и снова подтверждает, что над нашими СМИ и экспертной средой до сих пор тяготеют российские источники. Вторичность так и не переросли", – отметил политолог.

В целом по заявлениям Си, то эксперт говорит, что Китай действительно стал ближе к России, но все равно свои собственные интересы для Китая в абсолютном приоритете.

"Изменится международная политическая или экономическая конъюнктура так, что взаимодействовать с Россией даже Китаю станет невыгодно или просто значительно дороже – и Китай просто мгновенно дистанцируется от Кремля без каких-либо подражаний и обязательств", – подытожил Алексей Голобуцкий.

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