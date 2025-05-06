Си за закрытыми дверями поставит перед Путиным жесткое требование

В настоящее время лидер КНР Си Цзиньпин утратил интерес к завершению войны России против Украины. Его основное внимание сосредоточено на геополитическом балансе между Москвой и Вашингтоном, в частности, на вероятных переговорах между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко.

Си Цзиньпин

"У Си Цзиньпина нет интереса на данный момент. Год назад, два года такой интерес был, по другим причинам. Сейчас его волнуют совсем другие вещи. Сейчас его волнуют отношения между Россией и США, переговоры между Трампом и Путиным, попытки США организовать большое соглашение с РФ. И явный интерес Путина к такому соглашению. Вот это, я нравится, я.

По словам Фесенко, Пекин уже готовится ответить на возможное стратегическое сближение Кремля с Вашингтоном. В частности, во время запланированного визита Си Цзиньпина в Москву 9 мая ожидается подписание ряда двусторонних соглашений.

Политолог предполагает, что Си Цзиньпин хочет показать Москве пряники — углубить экономическое сотрудничество, усилить влияние. Но в закрытом формате, возможно, он предупредит Путина: чрезмерное сближение с США может обернуться для России серьезными проблемами, прежде всего экономическими. И сотрудничество с американцами этого не компенсирует.

В качестве примера он привел рынок энергоносителей: и США, и Россия являются конкурентами на этом поле, поэтому Москва не сможет просто переориентировать экспорт на Вашингтон.

Также Фесенко подчеркнул, что на данном этапе Пекин не заинтересован в прекращении войны в Украине и не будет участвовать в мирном процессе, который сейчас пытаются продвигать США.

"КНР точно не будет способствовать успешным переговорам по завершению войны. Это будет подарок американцам, а Китай не намерен давать бонусы своим геополитическим конкурентам", – пояснил он.

По мнению эксперта, если переговоры, инициированные США, зайдут в тупик, и станет очевидно, что Россия не способна победить в войне, тогда Китай может присоединиться к новому переговорному формату — возможно даже выступить инициатором мирной конференции с участием обеих сторон.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Китай попросил Украину об услуге.



