Си за закрытыми дверями поставит перед Путиным жесткое требование

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Ткачик Олеся
В настоящее время лидер КНР Си Цзиньпин утратил интерес к завершению войны России против Украины. Его основное внимание сосредоточено на геополитическом балансе между Москвой и Вашингтоном, в частности, на вероятных переговорах между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко.
Си Цзиньпин
По словам Фесенко, Пекин уже готовится ответить на возможное стратегическое сближение Кремля с Вашингтоном. В частности, во время запланированного визита Си Цзиньпина в Москву 9 мая ожидается подписание ряда двусторонних соглашений.
Политолог предполагает, что Си Цзиньпин хочет показать Москве пряники — углубить экономическое сотрудничество, усилить влияние. Но в закрытом формате, возможно, он предупредит Путина: чрезмерное сближение с США может обернуться для России серьезными проблемами, прежде всего экономическими. И сотрудничество с американцами этого не компенсирует.
В качестве примера он привел рынок энергоносителей: и США, и Россия являются конкурентами на этом поле, поэтому Москва не сможет просто переориентировать экспорт на Вашингтон.
Также Фесенко подчеркнул, что на данном этапе Пекин не заинтересован в прекращении войны в Украине и не будет участвовать в мирном процессе, который сейчас пытаются продвигать США.
По мнению эксперта, если переговоры, инициированные США, зайдут в тупик, и станет очевидно, что Россия не способна победить в войне, тогда Китай может присоединиться к новому переговорному формату — возможно даже выступить инициатором мирной конференции с участием обеих сторон.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Китай попросил Украину об услуге.
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