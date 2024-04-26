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Си заявил об особой роли Китая и США в мире. В чем она состоит

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что КНР и Соединенные Штаты должны взять на себя определенные обязательства по установлению мира во всем мире, передает Укрифнорм. При этом он заявил, что Китай и Штаты не должны вредить друг другу

сегодня, 17:43
Автор:
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Ткачик Олеся
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Китай и Соединенные Штаты должны вести себя как "большие страны" и взять на себя ответственность за мир во всем мире, заявил во время встречи с главой Госдепа США Энтони Блинкеном президент Китая Си Цзиньпин.

Си заявил об особой роли Китая и США в мире. В чем она состоит

Си Цзиньпин

Президент КНР напомнил, что в ноябре прошлого года во время встречи с главой Соединенных Штатов Джо Байденом они разработали пять принципов двусторонних отношений, среди которых правильное понимание друг друга, совместное урегулирование разногласий и общая ответственность больших государств, взаимовыгодное сотрудничество и содействие обменам между людьми.

Как подчеркнул Си, Китай готов к сотрудничеству, однако добавил, что оно должно быть двусторонним. Он добавил, что Пекин не боится какой-либо конкуренции, однако она все же должна быть направлена на общий интерес.

При этом Си подчеркнул, что Китай и США могут иметь своих друзей и партнеров, при этом они не должны вредить друг другу.

В свою очередь Блинкен добавил, что все американцы ожидают улучшения американо-китайских отношений. Кроме того, он заверил, что Вашингтон не хочет новой холодной войны или противостояния с Китаем.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Китая призвал его прекратить поставки в Россию товаров двойного назначения, поскольку страна-агрессор использует их для изготовления оружия. При этом Блинкен пригрозил ввести против Китая санкции, если он не прислушается к подобным призывам. Впрочем, эксперты отмечают, что сейчас все сводится только к угрозе и не понятно, будут ли они все же выполнены в будущем.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3857131-si-czinpin-kitaj-i-ssa-maut-vzati-na-sebe-vidpovidalnist-za-mir-u-sviti.html
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