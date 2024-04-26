Си заявил об особой роли Китая и США в мире. В чем она состоит

Китай и Соединенные Штаты должны вести себя как "большие страны" и взять на себя ответственность за мир во всем мире, заявил во время встречи с главой Госдепа США Энтони Блинкеном президент Китая Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин

Президент КНР напомнил, что в ноябре прошлого года во время встречи с главой Соединенных Штатов Джо Байденом они разработали пять принципов двусторонних отношений, среди которых правильное понимание друг друга, совместное урегулирование разногласий и общая ответственность больших государств, взаимовыгодное сотрудничество и содействие обменам между людьми.

Как подчеркнул Си, Китай готов к сотрудничеству, однако добавил, что оно должно быть двусторонним. Он добавил, что Пекин не боится какой-либо конкуренции, однако она все же должна быть направлена на общий интерес.

При этом Си подчеркнул, что Китай и США могут иметь своих друзей и партнеров, при этом они не должны вредить друг другу.

В свою очередь Блинкен добавил, что все американцы ожидают улучшения американо-китайских отношений. Кроме того, он заверил, что Вашингтон не хочет новой холодной войны или противостояния с Китаем.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Китая призвал его прекратить поставки в Россию товаров двойного назначения, поскольку страна-агрессор использует их для изготовления оружия. При этом Блинкен пригрозил ввести против Китая санкции, если он не прислушается к подобным призывам. Впрочем, эксперты отмечают, что сейчас все сводится только к угрозе и не понятно, будут ли они все же выполнены в будущем.