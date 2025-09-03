Случайно включенный микрофон раскрыл личный разговор Си Цзиньпина и Путина: о чем говорили

В Пекине во время торжеств к 80-летию победы над Японией во Второй мировой войне произошел необычный момент, когда микрофон зафиксировал разговор Си Цзиньпина, Владимира Путина и Ким Чен Ына. Диктаторы говорили о продолжительности жизни и перспективах биотехнологий.

Путин, Си и Ким. Фото: РИА Новости

Инцидент произошел, когда лидеры поднимались через ворота Тяньаньмэнь в Пекине, направляясь на церемонию военного парада. Соцсети попало видео, на котором слышны фрагменты диалога между Си Цзиньпином, Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном.

Разговор длился менее минуты, местами прерывался, однако в нем слышалось, что диктаторы говорили о возможности прожить как можно дольше и обсуждали долголетие.

"Раньше люди редко доживали до 70 лет, но сегодня в 70 лет ты все еще ребенок", – сказал Си Цзиньпин.

Далее переводчик озвучил слова Путина, который тот дал в ответ на заявление китайского лидера.

"С развитием биотехнологий человеческие органы можно будет непрерывно пересаживать, и люди смогут жить все дольше и даже добиваться бессмертия", — сказал Путин.

Затем было слышно, как отдельный переводчик повторял на корейском языке слова о трансплантации органов Ким Чен Ыну.

В конце видео, камера зафиксировала Си Цзиньпина, который по-китайски рассказал о возможности продлить жизнь в ближайшие 70 лет.

"По прогнозам, в этом столетии есть шанс дожить до 150 лет", – сказал Си Цзиньпин.

72-летний Си Цзиньпин правит в Китае с 2012 года и отменил ограничение президентских сроков и может баллотироваться в 2027 году. Также 72-летний Владимир Путин правит в РФ уже четверть века и изменил законы, чтобы остаться у власти еще дольше. В свою очередь 41-летний Ким Чен Ын привез в Пекин свою дочь, чем подпитал слухи о подготовке наследницы.

Как отмечает Bloomberg, этот эпизод со случайно включенным микрофоном отличался на фоне тщательно срежиссированного парада, где обычно каждый жест контролируется властями Китая

