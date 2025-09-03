Случайно включенный микрофон раскрыл личный разговор Си Цзиньпина и Путина: о чем говорили

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В Пекине во время торжеств к 80-летию победы над Японией во Второй мировой войне произошел необычный момент, когда микрофон зафиксировал разговор Си Цзиньпина, Владимира Путина и Ким Чен Ына. Диктаторы говорили о продолжительности жизни и перспективах биотехнологий.
Путин, Си и Ким. Фото: РИА Новости
Инцидент произошел, когда лидеры поднимались через ворота Тяньаньмэнь в Пекине, направляясь на церемонию военного парада. Соцсети попало видео, на котором слышны фрагменты диалога между Си Цзиньпином, Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном.
Разговор длился менее минуты, местами прерывался, однако в нем слышалось, что диктаторы говорили о возможности прожить как можно дольше и обсуждали долголетие.
Далее переводчик озвучил слова Путина, который тот дал в ответ на заявление китайского лидера.
Затем было слышно, как отдельный переводчик повторял на корейском языке слова о трансплантации органов Ким Чен Ыну.
В конце видео, камера зафиксировала Си Цзиньпина, который по-китайски рассказал о возможности продлить жизнь в ближайшие 70 лет.
72-летний Си Цзиньпин правит в Китае с 2012 года и отменил ограничение президентских сроков и может баллотироваться в 2027 году. Также 72-летний Владимир Путин правит в РФ уже четверть века и изменил законы, чтобы остаться у власти еще дольше. В свою очередь 41-летний Ким Чен Ын привез в Пекин свою дочь, чем подпитал слухи о подготовке наследницы.
Как отмечает Bloomberg, этот эпизод со случайно включенным микрофоном отличался на фоне тщательно срежиссированного парада, где обычно каждый жест контролируется властями Китая
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что означало рукопожатие Путина и Си Цзиньпина в Китае. Эксперт по языку тела объясняет скрытые детали.
Также "Комментарии" писали, что Трамп обвинил Путина, Кима и Си в заговоре против США.