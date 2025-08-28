logo

Китай Спасает РФ, как может: куда впервые прибыл российский танкер со сжиженным газом
Спасает РФ, как может: куда впервые прибыл российский танкер со сжиженным газом

Москва нашла покупателя для санкционного газа

28 августа 2025, 12:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российский танкер со сжиженным газом впервые пришвартовался в Китае, несмотря на санкции США. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".

Спасает РФ, как может: куда впервые прибыл российский танкер со сжиженным газом

Российский танкер со сжиженным газом. Фото: из открытых источников

Сообщается, что судно Arctic Mulan, перевозившее топливо с включенного в черный список завода Arctic LNG 2 на севере России, пришвартовалось к терминалу Beihai LNG.

Проект Arctic LNG 2 попал под санкции администрации президента США Джо Байдена и начал экспортировать топливо на так называемом теневом флоте еще в прошлом году. Однако ни один танкер ранее не заходил в импортные терминалы, так как покупатели опасались ответных мер со стороны США.

Стоит отметить, Arctic LNG 2, возглавляемый Novatek PJSC, играет ключевую роль в планах России утроить экспорт СПГ к 2030 году. Москва стремится открыть новые рынки после резкого падения трубопроводных поставок традиционным европейским клиентам.

В отличие от давления на Индию из-за импорта российской нефти, США пока воздерживаются от усиления ограничений против покупателей российского СПГ. Это объясняется попытками Вашингтона содействовать заключению соглашения о прекращении огня в Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его личные переговоры с Владимиром Путиным в августе были "крайне продуктивными".

Arctic Mulan загрузил партию СПГ в начале июня с плавучего хранилища на востоке России. Топливо в резерве происходило с завода Arctic LNG 2.

Летом прошлого года предприятие произвело восемь партий газа, но в октябре было вынуждено приостановить работу. Причинами стали отсутствие покупателей и сезонное образование льдов вокруг объекта. В результате суда перегружали топливо на хранилища в самой России.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин вновь почувствует силу: на Западе узнали, что произойдет на крупном военном параде в Китае.




