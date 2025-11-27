США настроены возобновить испытания ядерного оружия: появилась реакция Китая

Китай предупредил об угрозе глобального ядерного конфликта после заявлений официального Вашингтона о возобновлении испытаний ядерного оружия. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Вloomberg".

Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что было озвучено содержание заявления Информационного управления Государственного совета КНР, опубликованного в белой книге по контролю вооружений.

В нем говорится, что Китай обеспокоен заявлениями США о возобновлении испытаний ядерного оружия для "уравнивания" с конкурентами. В заявлении ясно сказано, что возобновление тестов этого вида вооружения приведет к росту рисков глобального ядерного конфликта.

Китай подчеркнул, что соблюдает "чрезвычайно сдержанную" политику в развитии ядерного оружия и никогда не будет вступать в гонку ядерных вооружений. При этом в документе подчеркивается, что некоторые страны продолжают изменять свою ядерную политику, наращивая ядерное сдерживание и боевые возможности.

Заявление Китая стало реакцией на слова президента США Дональда Трампа о намерении возобновить испытание ядерного оружия. Президент США недавно сообщал, что Америка проведет подобные испытания "очень скоро".

Следует отметить, что по оценкам правительства США, хотя арсенал Китая меньше американского и российского, однако оно активно модернизируется и расширяется. В последний раз Китай проводил ядерный тест в 1996 году, однако продолжает испытания ядерно-способных ракет и гиперзвуковых боеголовок, способных избегать перехвата.

Данное заявление Китая подчеркивает намерение страны дальше развивать стратегические возможности сдерживания, включая ядерные силы, в течение следующих пяти лет, но без участия в гонке вооружений.

