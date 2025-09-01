США официально уступают первое место Китаю: какую роковую ошибку допустил Трамп

Рубрики
Кравцев Сергей
Пока президент США Трамп отрывал друга Владимира от Китая, он тут же своими кривыми руками организовал эпическое примирение Китая с Индией. Если бы не просчеты президента США, Индия продолжала бы идти в фарватере политики США и оставалась бы единственным существенным противовесом Китаю в регионе. Но Трамп так увлекся колебанием друга Владимира, что потерял Индию и совершил такие геополитические ошибки, которые будут стоить миллионов жизней американцев. Такое мнение высказали политический аналитик, блоггер Сергей Марченко.
Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Он отмечает, что Си не угрожает путину тарифам, чтобы через 5 минут уже обниматься с тем же путинином. Си не устраивает цирковых представлений в своем кабинете и не выставляет своих высоких гостей на посмешище, требуя публично унижаться на глазах всего мира.
Блогер отмечает, что этот новый мир, принадлежащий Китаю – плохо для человечества. Это прямой путь к Третьей мировой войне, но это очень круто для Украины. Потому что мы все равно в войне и нам терять нечего. И нам выгодно, чтобы у США не осталось союзников, кроме нас. Тогда даже до нынешнего американского президента дойдет, что нас надо беречь и помогать вовсю.
