США официально уступают первое место Китаю: какую роковую ошибку допустил Трамп

Пока президент США Трамп отрывал друга Владимира от Китая, он тут же своими кривыми руками организовал эпическое примирение Китая с Индией. Если бы не просчеты президента США, Индия продолжала бы идти в фарватере политики США и оставалась бы единственным существенным противовесом Китаю в регионе. Но Трамп так увлекся колебанием друга Владимира, что потерял Индию и совершил такие геополитические ошибки, которые будут стоить миллионов жизней американцев. Такое мнение высказали политический аналитик, блоггер Сергей Марченко.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"Сегодня Китай показал нам новый мир, где гегемон – Китай, а другие страны оси зла его гармонично дополняют. Почему? Ибо Америка Трампа всех задолбала. В отличие от Трампа, Си Цзиньпин ведет предполагаемую политику старого образца – это когда слова политика не расходятся с делом, а его слово чего-то стоит", – отметил блогер.

Он отмечает, что Си не угрожает путину тарифам, чтобы через 5 минут уже обниматься с тем же путинином. Си не устраивает цирковых представлений в своем кабинете и не выставляет своих высоких гостей на посмешище, требуя публично унижаться на глазах всего мира.

"Си Цзиньпин не требовал от Нарандры Моде выдвинуть его на Нобелевскую премию мира. Ему некогда заниматься тем, чтобы собирать погремушки никому не нужных наград. Он китайский император, делящий мир, пока американский дед скачет перед своими избирателями обезьяной, лишь бы они его любили", – отметил Марченко.

Блогер отмечает, что этот новый мир, принадлежащий Китаю – плохо для человечества. Это прямой путь к Третьей мировой войне, но это очень круто для Украины. Потому что мы все равно в войне и нам терять нечего. И нам выгодно, чтобы у США не осталось союзников, кроме нас. Тогда даже до нынешнего американского президента дойдет, что нас надо беречь и помогать вовсю.

