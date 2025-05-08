Стало известно, что Путин отдаст Си за визит на свой парад

Визит главы КНР Си Цзиньпина в Москву на парад 9 мая, посвященный 80-летию завершения Второй мировой войны, демонстрирует символическую дружбу между Китаем и Россией. Однако за внешним фасадом отношения между Пекином и Москвой выглядят гораздо сложнее, считает политолог Тарас Загородний.

Си Цзиньпин

По его словам, одной из основных целей визита является возобновление переговоров по реализации проекта газопровода "Сила Сибири-2". Китай, заинтересованный в стабильных энергоресурсах, стремится установить тариф на газ, который будет выше внутренних цен в России, но ниже действующих тарифов газопровода "Сила Сибири".

Загородний подчеркнул, что Си Цзиньпин использует ситуацию для политического давления на российскую сторону. По его мнению, не исключено, что визит китайского лидера стоил России значительных уступок, которые станут известны после подписания соглашений в Москве.

Китай, по словам политолога, располагает множеством возможностей для получения выгодных условий от Кремля. В частности, Пекин может потребовать поставок российского газа и нефти по так называемым "справедливым" тарифам — аналогичным оплачиваемым гражданами России.

"Китайцы еще многое могут забрать у России. Например, технологии, не имеющие Пекин. Также его интересует доступ к Арктике и "Газпрому". И компании "Роснефть" пока еще в руках россиян. У Китая могут быть разные методики давления на россиян", — говорит Загородний.

Политолог также обратил внимание на недовольство Пекина попытками Путина наладить контакты с Дональдом Трампом. Это может вызвать сомнения в формате дальнейшего существования России со стороны Китая, поскольку для Пекина неприемлема ситуация, когда Россия остается нейтральной или создает потенциальную угрозу на границе в случае конфликта между Китаем и США.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , кто будет принимать парад в Москве на самом деле.



