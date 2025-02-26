Стало известно, как Китай использует ситуацию вокруг войны в Украине в собственных интересах

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Ткачик Олеся
Китай стремится присоединиться к мирным переговорам о войне России против Украины, рассматривая это как возможность расширить собственное влияние, отметила в эфире 24 канала политический эксперт Алина Гриценко. По ее словам, Пекин видит себя скорее участником переговорного процесса, как это было в случае с Ираном и Саудовской Аравией.
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Сейчас, по ее мнению, для Китая важно правильно выстроить информационную кампанию, чтобы продемонстрировать свою якобы последовательную позицию по мирному урегулированию и подчеркнуть приверженность дипломатическим методам.
Гриценко убеждена, что даже опосредованное участие в переговорах позволит Китаю представить это как дипломатический успех и укрепить репутацию ответственного глобального игрока, участвующего в урегулировании международных конфликтов.
В то же время, добавляет она, Китай поддерживает стабильные отношения с рядом европейских стран, включая Францию и Италию. Особый интерес к расширению экономического сотрудничества с Пекином ранее демонстрировали Париж и Берлин.
По мнению Гриценко, КНР стремится использовать разногласия в трансатлантических отношениях. Это было заметно на Мюнхенской конференции по безопасности, где Китай пытался маневрировать между европейскими странами и США.
На той же конференции китайские представители открыто заявили о своем желании видеть европейцев за переговорным столом. КНР ведет сложную дипломатическую игру, пытаясь использовать ситуацию вокруг российско-украинской войны в своих интересах.
Китай активно работает над продвижением своей позиции среди стран Глобального Юга, где стремится укрепить лидерские позиции.
Хотя, добавляет Гриценко, официально Пекин признает территориальную целостность всех государств, в частности, такая политика направлена на получение собственных преимуществ. Китай требует аналогичного отношения к себе, особенно по вопросу Тайваня.
В то же время, по словам Гриценко, для Китая ключевой интерес состоит в предстоящем послевоенном восстановлении Украины. Пекин рассматривает ее как потенциальные "ворота в Европу" для своих инвестиций и бизнеса.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США заиграют с РФ, однако там такие действия воспринимают как слабость.
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