Стало известно, как Китай использует ситуацию вокруг войны в Украине в собственных интересах

Китай стремится присоединиться к мирным переговорам о войне России против Украины, рассматривая это как возможность расширить собственное влияние, отметила в эфире 24 канала политический эксперт Алина Гриценко. По ее словам, Пекин видит себя скорее участником переговорного процесса, как это было в случае с Ираном и Саудовской Аравией.

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Сейчас, по ее мнению, для Китая важно правильно выстроить информационную кампанию, чтобы продемонстрировать свою якобы последовательную позицию по мирному урегулированию и подчеркнуть приверженность дипломатическим методам.

Гриценко убеждена, что даже опосредованное участие в переговорах позволит Китаю представить это как дипломатический успех и укрепить репутацию ответственного глобального игрока, участвующего в урегулировании международных конфликтов.

В то же время, добавляет она, Китай поддерживает стабильные отношения с рядом европейских стран, включая Францию и Италию. Особый интерес к расширению экономического сотрудничества с Пекином ранее демонстрировали Париж и Берлин.

По мнению Гриценко, КНР стремится использовать разногласия в трансатлантических отношениях. Это было заметно на Мюнхенской конференции по безопасности, где Китай пытался маневрировать между европейскими странами и США.

"По этой причине китайцы активно поддерживали риторику, в частности, президента Франции Эммануэля Макрона о более суверенной и независимой Европе от США. Ведь проще, когда не США диктуют правила, как проводить внешнюю политику по отношению к Китаю, а когда Европа делает это самостоятельно", — добавила эксперт.

На той же конференции китайские представители открыто заявили о своем желании видеть европейцев за переговорным столом. КНР ведет сложную дипломатическую игру, пытаясь использовать ситуацию вокруг российско-украинской войны в своих интересах.

Китай активно работает над продвижением своей позиции среди стран Глобального Юга, где стремится укрепить лидерские позиции.

Хотя, добавляет Гриценко, официально Пекин признает территориальную целостность всех государств, в частности, такая политика направлена на получение собственных преимуществ. Китай требует аналогичного отношения к себе, особенно по вопросу Тайваня.

В то же время, по словам Гриценко, для Китая ключевой интерес состоит в предстоящем послевоенном восстановлении Украины. Пекин рассматривает ее как потенциальные "ворота в Европу" для своих инвестиций и бизнеса.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США заиграют с РФ, однако там такие действия воспринимают как слабость.



