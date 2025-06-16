Стало известно, какая страна быстрее всего в мире наращивает ядерный арсенал

Китай расширяет свой ядерный арсенал быстрее любой другой страны. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете независимого международного института SIPRI.

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

В 2025 году КНР владеет 600 ядерными боеголовками – это на 100 единиц больше по сравнению с 2024-м. По данным SIPRI, ядерный арсенал страны растет с 2023 года.

"На январь 2025 года Китай завершил или почти завершил строительство около 350 новых шахт для межконтинентальных баллистических ракет в трех крупных пустынных районах на севере страны и трех горных районах на востоке", – говорится в отчете SIPRI.

Специалисты акцентируют внимание – в зависимости от того, как Китай решит структурировать свои вооруженные силы, к концу десятилетия он потенциально может иметь, по крайней мере, столько же межконтинентальных баллистических ракет (МБР), сколько россия или США. Сейчас Китай занимает третье место в мире по запасам ядерных боеголовок.

В то же время в SIPRI также отметили, что почти все девять государств, владеющих ядерным оружием в 2024 году, продолжали интенсивные программы модернизации ядерного оружия, обновляя существующие вооружения и добавляя новые версии.

В 2025 году список государств с ядерными боеголовками, по оценкам института, выглядит так: США (5177 единиц), РФ (5459), Великобритания (225), Франция (290), Китай (600), Индия (180), Пакистан (170), Северная Корея (5).

"Из общего мирового запаса, который в январе 2025 года составил примерно 12 241 боеголовок, около 9614 находились в военных запасах для потенциального использования", — отметили в SIPRI.

Также эксперты организации пришли к мнению, что эра сокращения количества ядерного оружия в мире, которая продолжалась с конца холодной войны, подходит к концу. Здесь наблюдается четкая тенденция роста ядерных арсеналов, обострения ядерной риторики и отказа от соглашений о контроле над вооружениями.

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