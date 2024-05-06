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Стало известно, какие обещания дал Си Макрону по поводу войны РФ против Украины

Президент Китая Си Цзиньпин пообещал главе Франции Эммануэлю Макрону воздержаться от поставок оружия РФ и более тщательно контролировать поставляемые в Россию товары так называемого двойного назначения

6 мая 2024, 21:17 comments4430
Автор:
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Ткачик Олеся
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Стало известно, что президент Китая Си Цзиньпин пообещал президенту Франции Эммануэлю Макрону воздержаться от продажи оружия в Российской Федерации. При этом Макрон "приветствовал" такое обязательство Китая.

Стало известно, какие обещания дал Си Макрону по поводу войны РФ против Украины

Эммануэль Макрон

Кроме того, по словам Макрона, Си Цзиньпин также пообещал воздержаться от оказания помощи России. Также лидер Китая пообещал осуществлять больший контроль за поставляемыми в РФ товарами так называемого двойного назначения.

Также глава Франции подчеркнул, что Париж хочет "поддерживать тесный диалог" с КНР. При этом визит Си Цзиньпина он назвал хорошим поводом для того, чтобы убедиться, что официальный Пекин не оказывает явной поддержки воюющим в Украине войскам России.

Кроме того, по словам Макрона, Си Цзиньпин поддержал идею президента Франции относительно объявления "олимпийского перемирия" и заявил о готовности попросить все участвующие в военных конфликтах стороны на время олимпийских игр остановить боевые действия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в последнее время Китай жестко критиковали за то, что он помогает России в войне с Украиной. Даже звучали заявления о том, что Пекин действительно выбрал сторону в войне. При этом западные политики, в том числе и в НАТО, заявляли о том, что Китай поставляет России станки, технологии, ракетное топливо, которые затем Кремль использует для производства оружия и продолжения захватнической войны в Украине. Также Китай обвинили и в том, что он снабжает РФ товарами так называемого двойного назначения, которые РФ использует в военной промышленности. Сам Пекин неоднократно "категорически опровергал" все эти обвинения.

Кроме того, в ВР отметили, что ситуация с войной резко обостряется .




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Источник: https://www.lefigaro.fr/
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