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Стало известно, когда и за сколько будут продавать китайскую вакцину от коронавируса

Вакцину китайской компании готовы производить Уханьский и Пекинский институты биопрепаратов

сегодня, 11:38
Автор:

Виолетта Комаровская

Китайская вакцина от коронавируса может поступить в продажу уже этой зимой. Фармкомпания Sinopharm собирается отдать разработанный препарат в производство в декабре 2020 года. А стоить такая вакцина будет примерно 150 долларов. Об этом рассказал председатель правления корпорации Лю Цзинчжэнь, пишет ТАСС. 

Вакцина, которую создали китайские фармацевты, вышла на последний этап испытаний. 

Стало известно, когда и за сколько будут продавать китайскую вакцину от коронавируса

Разработка вакцины от коронавируса. Фото: Liu Kun/Keystone Press Agency/Global Look

"Осталось пройти только завершающую третью фазу международных клинических испытаний. Затем мы приступим к регистрации инактивированной вакцины. Предположительно, уже в конце декабря текущего года она появится на рынке", - заявил Цзинчжэнь. 

Запустить вакцину в массовое производство готовы два института биопрепаратов - Пекинский и Уханьский. 

"Прогнозируем, что Исследовательский институт в Пекине сможет производить около 120 миллионов доз вакцины. Еще приблизительно 100 будут создавать в Уханьском институте", - отметил глава правления компании. 

Разработчики вакцины уже посчитали ее приблизительную стоимость.

"Цена этой вакцины не будет слишком высокой. Это несколько сот юаней. Если мы говорим о двух необходимых дозах, то они будут стоить где-то тысячу юаней, это около 150 долларов", - сказал Цзинчжэнь.

Сам он признался, что тоже ввел себе эту вакцину от коронавируса и никаких побочных эффектов, уверяет, не почувствовал. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Украине могут также начать разрабатывать вакцину от коронавируса. 


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