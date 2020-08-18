Стало известно, когда и за сколько будут продавать китайскую вакцину от коронавируса

Китайская вакцина от коронавируса может поступить в продажу уже этой зимой. Фармкомпания Sinopharm собирается отдать разработанный препарат в производство в декабре 2020 года. А стоить такая вакцина будет примерно 150 долларов. Об этом рассказал председатель правления корпорации Лю Цзинчжэнь, пишет ТАСС.

Вакцина, которую создали китайские фармацевты, вышла на последний этап испытаний.

Разработка вакцины от коронавируса. Фото: Liu Kun/Keystone Press Agency/Global Look

"Осталось пройти только завершающую третью фазу международных клинических испытаний. Затем мы приступим к регистрации инактивированной вакцины. Предположительно, уже в конце декабря текущего года она появится на рынке", - заявил Цзинчжэнь.

Запустить вакцину в массовое производство готовы два института биопрепаратов - Пекинский и Уханьский.

"Прогнозируем, что Исследовательский институт в Пекине сможет производить около 120 миллионов доз вакцины. Еще приблизительно 100 будут создавать в Уханьском институте", - отметил глава правления компании.

Разработчики вакцины уже посчитали ее приблизительную стоимость.

"Цена этой вакцины не будет слишком высокой. Это несколько сот юаней. Если мы говорим о двух необходимых дозах, то они будут стоить где-то тысячу юаней, это около 150 долларов", - сказал Цзинчжэнь.

Сам он признался, что тоже ввел себе эту вакцину от коронавируса и никаких побочных эффектов, уверяет, не почувствовал.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Украине могут также начать разрабатывать вакцину от коронавируса.

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