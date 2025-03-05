Стало известно, когда Китай официально вступит в переговоры о войне РФ против Украины

Стратегическая цель США оторвать Россию от Китая методом пряника и подарков – это такая же иллюзия, если бы Китай собирался оторвать от США Канаду, считает политолог Виктор Шлинчак.

Китай

Он обратил внимание на то, что объем двусторонней торговли между Китаем и РФ в 2024 году достиг исторической отметки в 244 миллиарда долларов (1,8 триллиона юаней). При этом объем по сравнению с 2023-м вырос всего на 3%, но в предыдущем, 2022 году, когда РФ не смогла взять Украину за три дня и последовало замещение западных товаров, товарооборот подскочил почти на 33%.

Шлинчак убежден, что если экономика диктует условия для политики, нетрудно догадаться, что Китай вступит в игру ровно в тот момент, когда будет существовать угроза для выгодного использования России как территории, куда можно сплавлять свои товары и с которой есть возможность скачивать ресурсы.

"Лучший сценарий для всех заключался бы в договоренностях Пекина и Вашингтона просто поделить Россию на зоны влияния, подтолкнув ее к центробежным процессам внутри РФ. И потом тотальная демилитаризация всех этих болот. Но для этого Украина должна как минимум выиграть нынешнюю битву. Но прекрасно понимаю, что такой сценарий пока не рассматривается даже как запасной", – отметил эксперт.

Поэтому, по его словам, Дональд Трамп хочет попробовать с Россией договориться. Впрочем, намекает эксперт, у него ничего из этого не выйдет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленскому рекомендовали не обострять отношения с Трампом и просто дождаться, когда РФ официально выставит свои условия по миру в Украине. Ожидается, что они будут неприемлемы также для США и тогда Трамп уже не будет заигрывать с Путиным.



