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Стало известно о новом запрете Пекина после визита Кулебы в Китай

По информации Bloomberg, Китай расширил запрет на экспорт военных дронов

сегодня, 14:40
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Кравцев Сергей

КНР скорректировала экспортный контроль над беспилотниками, предназначенными для военного использования, поскольку Пекин сталкивается с растущей критикой со стороны США и их союзников из-за поддержки войны России против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".

Стало известно о новом запрете Пекина после визита Кулебы в Китай

Китай. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что дроны с высокоточным измерительным оборудованием добавлены в черный список рядом агентств, включая Центральную военную комиссию. Дополнения вносят изменения в список, опубликованный в прошлом году, и вступят в силу с 1 сентября.

В то время как власти Китая сняли запреты на экспорт беспилотников потребительского класса, министерство торговли подтвердило свою позицию, что гражданское оборудование не должно использоваться для "распространения оружия массового поражения, терроризма или в военных целях".

Правительство председателя Си Цзиньпина опубликовало директиву через несколько дней после того, как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впервые посетил Китай после вторжения России в его страну в 2022 году. Пекин неоднократно отвергал критику со стороны Запада по поводу того, что он поставляет в Москву товары двойного назначения, имеющие военное применение.

Европейские чиновники недавно заявили, что китайские и российские компании разрабатывают ударный беспилотник, похожий на иранскую модель, используемую против Украины, сообщал Bloomberg. Китай отверг подобные обвинения, заявив, что азиатская страна не поставляла оружие ни одной из сторон конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.

Китай "выступает против экспорта беспилотников, используемых в немирных целях, и против введения отдельными странами незаконных санкций в отношении китайских компаний и частных лиц под предлогом использования беспилотников", добавило министерство торговли Китая.

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