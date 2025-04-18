Стало известно, почему на самом деле война в Украине только на руку Китая

Китай имеет свой интерес в продолжении войны между Россией и Украиной, поэтому не спешит вмешиваться в нынешнюю патовую ситуацию. Пекину выгодно, чтобы Россия, США и Европа были заняты конфликтом и меньше сосредотачивались на сдерживании его влияния в других регионах мира. Такое мнение высказали в российском оппозиционере Илья Пономарев и политолог, руководитель Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Фото: 24 Канал

В разговоре с ведущей Наталией Мосейчук обсуждалось, что может стать ключевым фактором, способным сдвинуть ситуацию с места. По мнению главы правления Республиканского фонда Украины и бывшего представителя Польши в ПА НАТО Петра Кульпы, этим фактором может стать позиция КНР.

"Китай — ключевой партнер России, и именно его влияние могло бы остановить агрессию. Если Пекин этого пожелает, Москва вынуждена будет прислушаться — игнорировать его Китай не сможет", — отметил Кульпа.

В свою очередь Илья Пономарев считает, что Китаю завершение войны не выгодно.

"Для Пекина это выигрышная ситуация при любом результате — Россия победит или проиграет. Китай будет действовать в ожидании, не вмешиваясь, пока, как говорится, "по реке не проплывет гроб врага"", — высказался оппозиционер.

Политолог Виталий Кулик поддержал эту точку зрения. По его словам, Китай намеренно выбирает позицию наблюдателя.

"Он не будет давить на Россию или призывать к миру. Пекин заинтересован в сохранении конфликта — желательно локализованного, контролируемого, с низкой интенсивностью, но втягивающего ресурсы США, ЕС и России, отвлекая их от глобального противостояния с Китаем", — пояснил эксперт.

Ранее "Комментарии" писали, что Китай не признает причастности к участию китайских солдат на войне в Украине. Власти КНР обещают провести проверки и оценить действия граждан Китая, попавших в украинский плен во время боев за Россию в Донецкой области.