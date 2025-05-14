Стало известно, рекомендует ли Китай Путину ехать в Стамбул на переговоры

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Ткачик Олеся
Обсуждая вероятную встречу представителей Украины и РФ в Стамбуле следует учитывать интерес Китая, считает военный эксперт Михаил Самусь.
Китай
По его словам, если считать, что для Китая наиболее выгоден вариант агрессивной, подсанкционной России, изолированной от США, главного конкурента КНР и Европы, которая является важным рынком для Китая, то Пекин должен настоятельно рекомендовать кремлевскому диктатору Владимиру Путину не ехать в Стамбул.
Таким образом, говорит Самусь, Путин не может поехать на встречу с президентом Владимиром Зеленским, потому что ему это не рекомендует Пекин.
Эксперт считает, что в этих условиях, категорически важно, чтобы этот тезис коммуникировался Трампу – никакого "отрыва" России от Китая не произойдет.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Владимир Зеленский предложил кремлевскому диктатору Владимиру Путину провести встречу в Стамбуле 15 мая. Впрочем, в РФ намекают, что Путин туда не поедет. Россияне отмечают, что Путин не сядет с Зеленским за один стол переговоров, потому что якобы у президента Украины "руки по локоть" в крови.
На самом же деле, говорят эксперты, Путин боится, что Зеленский "опустит" его в Стамбуле.
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