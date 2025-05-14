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Стало известно, рекомендует ли Китай Путину ехать в Стамбул на переговоры

Китай вроде бы категорически не рекомендует Путину ехать на переговоры с Зеленским

сегодня, 10:20
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Ткачик Олеся

Обсуждая вероятную встречу представителей Украины и РФ в Стамбуле следует учитывать интерес Китая, считает военный эксперт Михаил Самусь.

Стало известно, рекомендует ли Китай Путину ехать в Стамбул на переговоры

Китай

По его словам, если считать, что для Китая наиболее выгоден вариант агрессивной, подсанкционной России, изолированной от США, главного конкурента КНР и Европы, которая является важным рынком для Китая, то Пекин должен настоятельно рекомендовать кремлевскому диктатору Владимиру Путину не ехать в Стамбул.

"Ведь вариант прекращения огня, который будет представлен Трампом как собственный триумф (что приведет к частичному восстановлению авторитета США в мире), с последующим сближением США и Раши (с частичным снятием санкций и началом реализации совместных бизнес-проектов) – категорически не отвечает интересам Китая", – считает Самусь.

Таким образом, говорит Самусь, Путин не может поехать на встречу с президентом Владимиром Зеленским, потому что ему это не рекомендует Пекин.

Эксперт считает, что в этих условиях, категорически важно, чтобы этот тезис коммуникировался Трампу – никакого "отрыва" России от Китая не произойдет.

"Россия – это прокси Пекину, а потому США должны рассматривать Рашку как угрозу для собственных национальных интересов, а не "возможность для бизнеса", – подытожил Самусь.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Владимир Зеленский предложил кремлевскому диктатору Владимиру Путину провести встречу в Стамбуле 15 мая. Впрочем, в РФ намекают, что Путин туда не поедет. Россияне отмечают, что Путин не сядет с Зеленским за один стол переговоров, потому что якобы у президента Украины "руки по локоть" в крови.

На самом же деле, говорят эксперты, Путин боится, что Зеленский "опустит" его в Стамбуле.




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Источник: https://www.facebook.com/mykhailo.samus.7/posts/pfbid036wgT1DqUUZnWdWjki83b62EuwXpMi9kzo24wv43vQ7CVZ5J74TtQidhZ7YmZzgmfl?locale=ru_RU
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