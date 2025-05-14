Стало известно, рекомендует ли Китай Путину ехать в Стамбул на переговоры

Обсуждая вероятную встречу представителей Украины и РФ в Стамбуле следует учитывать интерес Китая, считает военный эксперт Михаил Самусь.

Китай

По его словам, если считать, что для Китая наиболее выгоден вариант агрессивной, подсанкционной России, изолированной от США, главного конкурента КНР и Европы, которая является важным рынком для Китая, то Пекин должен настоятельно рекомендовать кремлевскому диктатору Владимиру Путину не ехать в Стамбул.

"Ведь вариант прекращения огня, который будет представлен Трампом как собственный триумф (что приведет к частичному восстановлению авторитета США в мире), с последующим сближением США и Раши (с частичным снятием санкций и началом реализации совместных бизнес-проектов) – категорически не отвечает интересам Китая", – считает Самусь.

Таким образом, говорит Самусь, Путин не может поехать на встречу с президентом Владимиром Зеленским, потому что ему это не рекомендует Пекин.

Эксперт считает, что в этих условиях, категорически важно, чтобы этот тезис коммуникировался Трампу – никакого "отрыва" России от Китая не произойдет.

"Россия – это прокси Пекину, а потому США должны рассматривать Рашку как угрозу для собственных национальных интересов, а не "возможность для бизнеса", – подытожил Самусь.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Владимир Зеленский предложил кремлевскому диктатору Владимиру Путину провести встречу в Стамбуле 15 мая. Впрочем, в РФ намекают, что Путин туда не поедет. Россияне отмечают, что Путин не сядет с Зеленским за один стол переговоров, потому что якобы у президента Украины "руки по локоть" в крови.

На самом же деле, говорят эксперты, Путин боится, что Зеленский "опустит" его в Стамбуле.



