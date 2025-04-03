Такого вы точно не ожидали: именно эти профессии советуют приобретать китайским детям

Каждое лето миллионы молодых китайцев заканчивают университеты, но все чаще сталкиваются с трудностями в поиске достойной работы. Многие вынуждены работать курьерами, стримерами или даже становиться "профессиональными детьми" – возвращаясь домой к родителям, которые платят им за домашние дела. В то же время, в стране ощущается нехватка квалифицированных кадров в таких сферах, как производство, IT и медицина, из-за чего десятки миллионов вакансий остаются незаполненными.

Китайское ПТУ

"Рутинные производственные процессы можно автоматизировать, но недостаточно специалистов, способных программировать или работать со станками", – отмечает Дан Ван, директор Eurasia Group в Китае.

Именно из-за этой проблемы власти, включая президента Си Цзиньпина, призывают молодежь выбирать не университеты, а профессионально-технические училища. Там за три года можно получить специальность техника, инженера-робототехника, медсестры и многие другие.

Отмечается, что для Китая этот вопрос стратегический: с одной стороны необходимо обеспечить бесперебойное функционирование промышленности, а с другой – решить проблему молодежной безработицы, которая уже достигает 16%. По данным портала Zhaopin Ltd, к апрелю 2024 только 45% выпускников университетов получили предложения работы. В то же время среди выпускников профтехучилищ, часто сотрудничающих с компаниями, этот показатель составил 57%.

Еще в девятом классе китайские школьники сдают экзамен, определяющий их дальнейший путь – академический или профессиональный. Университетское образование направлено на сложный вступительный экзамен гаокао, в то время как профессиональный трек предусматривает практическое обучение и возможность дальнейшего поступления в колледжи. В 2021 году власти объявили об равных возможностях для выпускников обеих систем, но на практике диплом бакалавра все еще остается обязательным для престижных должностей.

Однако убедить китайских родителей в преимуществах профтехобразования непросто. На протяжении веков образование было путём к чиновничьей карьере, и сейчас большинство подростков тратит школьные годы на подготовку к гаокао. Кроме того, выпускники университетов зарабатывают гораздо больше: через три года после окончания обучения их средняя зарплата составляет 10 168 юаней, что на треть выше, чем у выпускников профтехучилищ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему в одном из китайских городов начался бэби-бум.



