Тайвань повысил уровень тревоги из-за масштабных военных маневров Китая в регионе. По информации Министерства обороны Тайваня, Китай развернул около 90 военно-морских судов и катеров береговой охраны в водах вблизи острова.

Китай окружил Тайвань. Фото из открытых источников

В Министерстве обороны Тайваня заявили, что Китай создал семь "временных зарезервированных зон" воздушного пространства вблизи провинций Фуцзянь и Чжэцзян, которые будут действовать с 9 по 11 декабря. Эти зоны разрешают ограниченное воздушное движение и используются для военных маневров. Представитель службы безопасности Тайваня рассказал в комментариях Reuters, что масштаб развертывания военно-морского флота и береговой охраны Китая наибольшие в 2024 году, превосходя предварительные операции "Joint Sword 2024-A" и "Joint Sword 2024-B".

Китай стремится добиться контроля над ключевым регионом "цепи островов", охватывающей территорию от Японии до Филиппин, включая Тайвань. Это демонстрация силы и попытка военного устрашения, считают на Тайване.

В ответ Тайвань активизировал свои "учения по боеготовности" в стратегических местах. Военно-морские катера и катера береговой охраны постоянно патрулируют, отслеживая действия китайских сил.

"Любые односторонние и иррациональные провокационные действия могут нанести серьезный ущерб миру и стабильности в Индийско-Тихоокеанском регионе, и это не будет воспринято международным сообществом", — заявило министерство обороны Тайваня.

Депутат от руководящей Демократической прогрессивной партии Тайваня призвал Китай быть "цивилизованной страной", а не "постоянным нарушителем покоя".

Китай считает Тайвань своей отколотой провинцией, которую он стремится воссоединить под своим контролем. Однако Тайвань рассматривает себя как независимое государство. Этот раскол начинается с гражданской войны в Китае в середине XX века, когда националистическое правительство отступило на остров Тайвань, а материковая часть осталась под контролем коммунистического режима. С тех пор обе стороны настаивают на своих позициях, что приводит к постоянной напряженности в отношениях, в частности, Китай периодически демонстрирует готовность к силовому разрешению конфликта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал Китай, усилил свое военное присутствие вокруг Тайваня.

Также "Комментарии" писали о том, что Китай уже почти готов к новой войне.