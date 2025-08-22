Торговая война Индии с США: Китай решил принять внезапное решение

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Пекин "твердо будет стоять с Индией" против тарифов США. Это сигнал нового сближения двух соперников, которые еще вчера спорили за границу. Такую позицию официального Пекина озвучил посол Китая в Нью-Дели Сюй Фейхун, сообщает "Bloomberg".
Китай. Фото: из открытых источников
В сообщении говорится, что Китай заявил о готовности встать на сторону Индии в конфликте с администрацией Дональда Трампа касательно пошлин на индийский экспорт. Это еще один знак того, что Пекин и Нью-Дели ищут общий язык, несмотря на давние территориальные споры.
По его словам, Пекин "твердо будет стоять рядом с Индией для защиты многосторонней торговой системы во главе со Всемирной торговой организацией".
Заявление прозвучало на фоне визита министра иностранных дел Китая Ван И в Индию – первой поездки за последние три года. Во время переговоров стороны согласились активизировать работу по демаркации спорной границы, которая годами оставалась источником напряжения.
Ожидается, что уже в этом месяце премьер-министр Нарендра Моди встретится с лидером КНР Си Цзиньпином в китайском Тяньцзине во время саммита Шанхайской организации сотрудничества. Это будет первый визит Моди в Китай за семь лет.
Сюй Фэйхун публично раскритиковал Вашингтон, обвинив его в использовании пошлин "как инструмента шантажа для выбивания выгодных условий".
Он подчеркнул, что страны Глобального Юга внимательно следят за шагами Китая и Индии, ведь от их партнерства зависит, смогут ли развивающиеся государства преодолеть нынешние экономические трудности.
Читайте также на портале "Комментарии" — США или РФ: Индия определилась с тем, кого считает своим партнером.