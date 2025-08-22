Торговая война Индии с США: Китай решил принять внезапное решение

Пекин "твердо будет стоять с Индией" против тарифов США. Это сигнал нового сближения двух соперников, которые еще вчера спорили за границу. Такую позицию официального Пекина озвучил посол Китая в Нью-Дели Сюй Фейхун, сообщает "Bloomberg".

Китай. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что Китай заявил о готовности встать на сторону Индии в конфликте с администрацией Дональда Трампа касательно пошлин на индийский экспорт. Это еще один знак того, что Пекин и Нью-Дели ищут общий язык, несмотря на давние территориальные споры.

"Соединенные Штаты ввели тарифы до 50% против Индии и даже пригрозили новыми. Китай категорически против этого", — акцентировал посол КНР.

По его словам, Пекин "твердо будет стоять рядом с Индией для защиты многосторонней торговой системы во главе со Всемирной торговой организацией".

Заявление прозвучало на фоне визита министра иностранных дел Китая Ван И в Индию – первой поездки за последние три года. Во время переговоров стороны согласились активизировать работу по демаркации спорной границы, которая годами оставалась источником напряжения.

Ожидается, что уже в этом месяце премьер-министр Нарендра Моди встретится с лидером КНР Си Цзиньпином в китайском Тяньцзине во время саммита Шанхайской организации сотрудничества. Это будет первый визит Моди в Китай за семь лет.

Сюй Фэйхун публично раскритиковал Вашингтон, обвинив его в использовании пошлин "как инструмента шантажа для выбивания выгодных условий".

"Перед такими действиями молчать или идти на компромисс означает лишь поощрять агрессора", — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что страны Глобального Юга внимательно следят за шагами Китая и Индии, ведь от их партнерства зависит, смогут ли развивающиеся государства преодолеть нынешние экономические трудности.

Читайте также на портале "Комментарии" — США или РФ: Индия определилась с тем, кого считает своим партнером.



