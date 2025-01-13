logo

BTC/USD

90589.05

ETH/USD

3041.10

LTC/USD

94.36

USD/UAH

43.00

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Торговый оборот между Китаем и Россией установил новый рекорд в 2024 году, - СМИ
commentss НОВОСТИ Все новости

Торговый оборот между Китаем и Россией установил новый рекорд в 2024 году, - СМИ

Владимир Путин признал, что обработка платежей стала главной проблемой для российско-китайской торговли.

сегодня, 14:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Несмотря на санкции западных стран, торговля между Китаем и Россией достигла рекорда в 2024 году с объемом импорта и экспорта, который составил 232 миллиарда евро. Как сообщает Die Presse, объем двусторонней торговли вырос на 2,9% по сравнению с прошлым годом, хотя рост в 2023 году был значительно больше — 32,7%.

Торговый оборот между Китаем и Россией установил новый рекорд в 2024 году, - СМИ

Торговля России и Китая. Фото: УНН

В 2023 году США ужесточили санкции в отношении банков, проводящих операции с Россией. В декабре российский диктатор России Владимир Путин признал, что обработка платежей стала главной проблемой российско-китайской торговли.

Китай, в свою очередь, активно закупает российскую нефть и газ, что явилось одним из основных направлений экономического сотрудничества между двумя государствами. По данным разных источников, Китай значительно увеличил объемы закупки российских энергоносителей после введения международных санкций, ограничивающих поставки энергоносителей в Европу.

Министерство финансов США уже наложило санкции на российские нефтегазовые компании "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также более 180 танкеров, многие из которых использовались для транспортировки нефти в Индию и Китай.

Аналитики считают, что новые санкции могут оказать серьезное влияние на российский нефтяной экспорт, заставляя Китай и Индию закупать больше нефти из других регионов, таких как Ближний Восток, Африка и Америка, что повысит стоимость транспортировки.

Портал "Комментарии" уже писал, что из-за новых санкций США против российских нефтеперерабатывающих компаний и судов, китайские и индийские нефтепереработчики будут вынуждены искать новых поставщиков нефти из Ближнего Востока, Африки и Америки.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.diepresse.com/19248882/chinas-handel-mit-russland-erreichte-2024-ein-rekordniveau
Теги:

Новости

Все новости