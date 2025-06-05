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Трамп поговорил по телефону с Си Цзиньпином: чего опасались в Пекине

В Китае не спешили с контактом, опасаясь резонансных последствий

сегодня, 17:10
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Клименко Елена

Американский президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Согласно официальным сообщениям, инициатива звонка принадлежала именно Трампу, пишет Xinhuanet.

Трамп поговорил по телефону с Си Цзиньпином: чего опасались в Пекине

Фото: из открытых источников

Как уже отмечалось в сюжетах телеканала CNN, Трамп несколько недель пытался установить контакт с китайским лидером, однако безрезультатно. Несмотря на это, он неоднократно подчеркивал, что именно его личные отношения с Си Цзиньпином могут стать ключом к разрешению торговых споров между США и КНР.

Однако, как свидетельствуют осведомленные источники, китайская сторона сознательно откладывала ответ. Представители Пекина опасались непредсказуемых реакций Трампа и его склонности к резким высказываниям, которые могут поставить иностранных лидеров в неудобное положение. В частности, упоминаются примеры его острых комментариев по адресу президента Украины Владимира Зеленского и главы ЮАР Сирила Рамафосы во время разговоров в Белом доме.

В Китае эти ситуации вызывали беспокойство, и поэтому там не спешили с ответом, стремясь избежать дипломатических осложнений или неформальных конфликтов даже в частном общении.

Интересно, что ранее Трамп заявлял о своем положительном отношении к Си Цзиньпину, несмотря на информацию в медиа о вероятном нежелании китайского лидера встречаться с президентом США.

Как уже писал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Общение длилось около 1 часа 15 минут и охватывало ряд актуальных тем, в том числе недавние атаки на российские военные аэродромы. 



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