Появилась реакция Китая на призыв Трампа ввести пошлины для тех, кто покупает российскую нефть
Появилась реакция Китая на призыв Трампа ввести пошлины для тех, кто покупает российскую нефть

Китай отверг предложение Дональда Трампа повысить тарифы на импорт из КНР и Индии в попытке вынудить Путина к переговорам.

11 сентября 2025, 14:10
Slava Kot
Slava Kot

В Пекине резко отреагировали на сообщения о том, что президент США Дональд Трамп призвал ЕС повысить тарифы на импорт из Китая и Индии до 100% в рамках попытки вынудить российского диктатора Владимира Путина к мирным переговорам для завершения войны в Украине.

Появилась реакция Китая на призыв Трампа ввести пошлины для тех, кто покупает российскую нефть

Спикер МИД Китая Линь Цзянь. Фото из открытых источников

Представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь на брифинге заявил, что Пекин категорически отвергает любые попытки США использовать экономическое давление против КНР в связи с войной в Украине.

"Мы решительно выступаем против того, чтобы направить этот вопрос на Китай, и мы решительно выступаем против экономического давления на Китай", – заявил Цзянь.

Спикер китайского МИД заявил, что Пекин не причастен к войне России против Украины, а решение Трампа по поводу новых тарифов назвал популизмом из-за старого трюка с "китайской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем в США.

"Китай не является инициатором украинского кризиса и не является стороной конфликта, а любые попытки США втянуть Китай в дискуссии или оказывать экономическое давление категорически отвергаются. На самом деле всем понятно: заявление Трампа о повышении пошлин против Китая ради принуждения Путина к переговорам — это всего лишь риторика, попытка продемонстрировать жесткость по отношению к России, удовлетворить внутренний популизм", — сказал Цзянь.

Трамп обсуждал с европейскими чиновниками идею повышения тарифов для Китая и Индии. Эти заявления прозвучали на фоне решения США в августе увеличить пошлины на индийские товары до 50%. Тогда Трамп объяснял это включением "дополнительного 25-процентного штрафа" за покупку российской нефти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что случайно включенный микрофон раскрыл личный разговор Си Цзиньпина и Путина.

Также "Комментарии" писали, что Китай отреагировал на атаку российских дронов на Польшу.



