Трампа ждет сокрушительный удар со стороны Китая: что подготовил Пекин

Китай предупредил, что готов ответить на торговые угрозы со стороны президента США Дональда Трампа после того, как он анонсировал введение новых тарифов на китайские товары. Это может привести к еще большей эскалации напряженности между двумя величайшими экономиками мира, пишет Bloomberg.

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"Если США не изменят свою позицию, Китай примет все необходимые меры по защите своих законных интересов", — заявил 28 февраля представитель Министерства торговли Китая.

Пекин также выразил надежду на разрешение конфликта из-за переговоров.

Соответствующее заявление озвучили вскоре после того, как Трамп объявил, что с 4 марта вступят в силу дополнительные пошлины в размере 10%. Это нововведение может быть наложено поверх уже введенных ранее тарифов в 10%, начавших действовать в этом месяце.

“Трамп, может быть, рискует. Есть вероятность, что терпеливость Китая может уступить место более жестким ответным мерам, что приведет к еще более масштабной торговой войне”, — заявил главный экономист по вопросам Азии Bloomberg Economics Чанг Шу.

Этот шаг Трампа стал неожиданностью для многих чиновников обеих стран, поскольку не было предварительного анонса. По информации Bloomberg, о дополнительных тарифах на рабочем уровне не знали ни в США, ни в Китае.

Новые пошлины должны вступить в силу 4 марта, за день до того, как президент Китая Си Цзиньпин отправится на Всекитайское собрание народных представителей, где будет объявлен экономический план на 2025 год. Хотя новые тарифы вряд ли сильно окажут влияние на экономические показатели Китая, они могут изменить общественное мнение.

На фоне обострения торговой напряженности Си Цзиньпин призвал своих чиновников сохранять спокойствие. С момента инаугурации Трампа китайский лидер не общался с американским президентом.

Тем не менее, обе страны пытаются избежать разрыва в отношениях. На прошлой неделе вице-премьер Китая Хе Лифэн встречался с министром финансов США Скоттом Бессентом, а также подтверждено, что переговоры между оборонными ведомствами двух стран находятся на стадии подготовки.

Как уже писали "Комментарии", министерство обороны Китая сделало резкое предупреждение властям Тайваня пригрозив вторжением на остров, который в Пекине считают своей территорией.