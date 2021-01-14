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Главная Новости Мир Китай Треугольник смерти: в Китае мужчина чуть не умер из-за прыща на лице
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Треугольник смерти: в Китае мужчина чуть не умер из-за прыща на лице

Жена предупреждала мужа о возможной опасности выдавливание прыщей, но он ее не послушал

сегодня, 18:35
Автор:

Вечканова Елена

Житель Китая целый месяц провел на аппарате искусственной вентиляции легких после того, как выдавил прыщ. О необычном событии информирует Daily Mail.

Треугольник смерти: в Китае мужчина чуть не умер из-за прыща на лице

Обычный прыщ уложил китайца на месяц в больницу. Фото: freepik

Главный герой истории — мистер Чен из провинции Цзянсу, восток Китая. В начале декабря он решил избавиться от надоедливого прыща, что появился на лице. Почти сразу после этого у него опух рот и повысилась температура. Впоследствии Чен и вовсе ощутил трудности с дыханием. Его жена, госпожа Тянь решила обратиться за помощью к специалистам Первой народной больницы в Чанчжоу.

"У него был прыщ на подбородке. Я говорила ему, чтобы он его не трогал, хотя и делал это раньше. Но кто же мог подумать, что в этот раз все будет настолько серьезно", — комментирует ситуацию г-жа Тянь.

Треугольник смерти: в Китае мужчина чуть не умер из-за прыща на лице - фото 2

Из-за серьезных осложнений Чен провел на больничной койке целый месяц. Большую часть этого времени он был подключен к аппарату ИВЛ в реанимации, ведь у него началась тяжелая пневмония. Поражение затронуло сразу оба легких.

"У него была инфекция ротовой полости, которая вызвала двойную пневмонию и коллапс легких. Состояние [пациента — ред.] было критическим", — заявил врач Чжу, который боролся за жизнь Чена.

Треугольник смерти: в Китае мужчина чуть не умер из-за прыща на лице - фото 3

Инфекция попала в организм через открытую ранку, оставшуюся после прыща. Ситуацию осложнило еще и то, что воспаленный гнойник находился в так называемом "треугольнике смерти".

Треугольник смерти: в Китае мужчина чуть не умер из-за прыща на лице - фото 4

"Треугольником смерти" называют участок на лице, охватывающий "территорию" подбородка, носогубных складок и собственно носа. Считается, что прыщи, которые появляются в этом районе лица, нельзя выдавливать ни в коем случае. В "треугольнике смерти" проходят важные кровеносные сосуды, повреждение или инфицирование которых может привести к болезням глаз или и проблем в работе мозга. Нередко пациенты умирают.

Впрочем, китайцу Чену повезло — сейчас его уже выписали из реанимации, процесс восстановления быстро прогрессирует.

Ранее "Комментарии" рассказывали об основных причинах возникновения прыщей на лице и теле. Также можно узнать, какая пища провоцирует подобные неприятные высыпания.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-9139087/Man-nearly-dies-severe-infections-popping-pimple-lips.html
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