Тревожное заявление Китая в отношении России: готовы сотрудничать с армией РФ

Спикер Министерства обороны КНР Цзян Бинь заявил, что Китай готов "расширить прагматическое сотрудничество" с российской армией. Китай объявил эту позицию после недавнего визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву по случаю Дня победы.

Китайские военные. Фото из открытых источников

Представитель Минобороны Китая Цзян Бинь ответил на вопрос о визите Си Цзиньпина в РФ и как Пекин будет способствовать развитию военных связей с Россией. По его словам, китайско-российские отношения "функционируют на высоком уровне".

"Китайские военные готовы сотрудничать с российской стороной для дальнейшего углубления стратегического взаимного доверия, активизации стратегической коммуникации и расширения практического сотрудничества", – заявил Цзян Бинь.

Китайский спикер подчеркнул, что эти меры "обогатят содержание всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Россией для новой эры" и "будут способствовать поддержанию и укреплению глобальной стратегической стабильности".

Китайские военные присутствовали на параде в Москве, где прошли маршем ко Дню победы 9 мая.

Страны Запада, которые поддерживают Украину, критикуют Китай за оказание помощи России и отсутствия давления на Путина. Китай заявляет, что он занимает нейтральную позицию в войне России против Украины, несмотря на то, что обе страны усилили свое сотрудничество именно после полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский сделал заявление о китайских солдатах на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский рассказал, что просил Китай у Украины на 9 мая. По его словам, Украина выполнила обещание.