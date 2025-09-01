У Китая есть собственный сценарий мироустройства после войны: что заявил Си

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Председатель Китая Си Цзиньпин призвал Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) усилить роль в обеспечении региональной безопасности и развития, подчеркнув, что именно Пекин готов поддерживать развивающиеся страны. Об этом сообщает South China Morning Post.
Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Выступая на приветственном банкете в северном городе Тяньцзинь в рамках саммита ШОС, китайский лидер отметил, что объединение стало "важной силой в продвижении нового типа международных отношений".
Слова лидера Китая прозвучали на фоне стремления Китая закрепить свой статус ключевого игрока среди стран Глобального Юга.
Аналитики считают, что саммит дает Пекину возможность усилить солидарность с развивающимися государствами и заручиться поддержкой в изменении международного порядка.
Накануне Си провел ряд встреч с лидерами мира, в частности премьером Индии Нарендрой Моди, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также главами Армении и Беларуси.
Он отметил необходимость углубления доверия, активизации многостороннего сотрудничества и "настоящего многостороннего подхода".
Отдельное внимание привлекла встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. Си тепло поприветствовал его двумя руками и уделил значительно больше времени, чем другим лидерам.
Путин прибыл с большой делегацией на четырехдневный визит, который в Кремле назвали "беспрецедентным". Ожидается, что во время поездки будут объявлены новые соглашения о сотрудничестве.
Кроме того, Си встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, заявив, что Китай является "источником стабильности и определенности" в условиях глобальных изменений и выступает за восстановление авторитета Организации Объединенных Наций.
Участие в саммите принимают около 30 мировых лидеров и представителей международных организаций.
В МИД Китая назвали событие "крупнейшим в истории ШОС" и одним из ключевых для дипломатии Пекина в 2025 году. Ожидается, что участники примут ряд документов по углублению сотрудничества в сферах безопасности, экономики и культуры.
Читайте также на портале "Комментарии" — что ждать Украине от саммитов в Китае: действительно ли авторитарный мир снова побеждает.