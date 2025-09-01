У Китая есть собственный сценарий мироустройства после войны: что заявил Си

Председатель Китая Си Цзиньпин призвал Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) усилить роль в обеспечении региональной безопасности и развития, подчеркнув, что именно Пекин готов поддерживать развивающиеся страны. Об этом сообщает South China Morning Post.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Выступая на приветственном банкете в северном городе Тяньцзинь в рамках саммита ШОС, китайский лидер отметил, что объединение стало "важной силой в продвижении нового типа международных отношений".

"Сейчас мир переживает столетние изменения ускоренными темпами, и нестабильные, неопределенные и непредсказуемые факторы значительно усилились. Шанхайская организация сотрудничества несет еще большую ответственность за поддержание мира и стабильности, а также за развитие и процветание всех стран", — заявил Си.

Слова лидера Китая прозвучали на фоне стремления Китая закрепить свой статус ключевого игрока среди стран Глобального Юга.

Аналитики считают, что саммит дает Пекину возможность усилить солидарность с развивающимися государствами и заручиться поддержкой в изменении международного порядка.

Накануне Си провел ряд встреч с лидерами мира, в частности премьером Индии Нарендрой Моди, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также главами Армении и Беларуси.

Он отметил необходимость углубления доверия, активизации многостороннего сотрудничества и "настоящего многостороннего подхода".

Отдельное внимание привлекла встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. Си тепло поприветствовал его двумя руками и уделил значительно больше времени, чем другим лидерам.

Путин прибыл с большой делегацией на четырехдневный визит, который в Кремле назвали "беспрецедентным". Ожидается, что во время поездки будут объявлены новые соглашения о сотрудничестве.

Кроме того, Си встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, заявив, что Китай является "источником стабильности и определенности" в условиях глобальных изменений и выступает за восстановление авторитета Организации Объединенных Наций.

Участие в саммите принимают около 30 мировых лидеров и представителей международных организаций.

В МИД Китая назвали событие "крупнейшим в истории ШОС" и одним из ключевых для дипломатии Пекина в 2025 году. Ожидается, что участники примут ряд документов по углублению сотрудничества в сферах безопасности, экономики и культуры.

