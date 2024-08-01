У КНР есть сценарий завершения войны: чьи интересы учел Пекин

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Марьян Ощановский
Китай не хочет продолжения войны в Украине, а заинтересован, чтобы Украина и Запад признали право России на оккупированные территории, заявил политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов.
Китай хочет завершить войну. Фото из открытых источников
По мнению эксперта-международника, сейчас Китай уже не столь заинтересован в продолжении войны в Украине, как был раньше.
В то же время, политолог выразил сомнения, что США позволят Китаю воплотить соответствующие планы, поскольку в таком случае геополитический вес Пекина непомерно возрастет.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что правительство Китая по итогам встреч министра иностранных дел КНР Ван И с руководителями внешнеполитических ведомств Украины, США и России продолжит поддерживать политическое урегулирование "украинского кризиса". Такое заявление во время брифинга сделал представитель МИД КНР Линь Цзянь.
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