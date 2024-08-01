У КНР есть сценарий завершения войны: чьи интересы учел Пекин

Китай не хочет продолжения войны в Украине, а заинтересован, чтобы Украина и Запад признали право России на оккупированные территории, заявил политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов.

Китай хочет завершить войну. Фото из открытых источников

"Китаю важно создать кейс, который будет приемлем для Украины и Запада, при котором оккупированные украинские территории будут легализованы за Россией", — заявил Максим Несвитайлов.

По мнению эксперта-международника, сейчас Китай уже не столь заинтересован в продолжении войны в Украине, как был раньше.

"Урегулирование российско-украинской войны несет для Китая прямой интерес, если он станет модератором этого процесса. Если Пекину удастся остановить войну на условиях, когда Россия сможет легализовать оккупированные территории и на это согласятся Украина и Запад, для него такой кейс однозначно будет выигрышной историей. Реализация такого плана позволит Китаю повторить украинский сценарий с Тайванем", – сказал он.

В то же время, политолог выразил сомнения, что США позволят Китаю воплотить соответствующие планы, поскольку в таком случае геополитический вес Пекина непомерно возрастет.

"США не согласятся отдать Китай инициативу и просто наблюдать за всем со стороны. Штаты просто так не подарят Пекину возможность столь субъективироваться на международной арене", – добавил эксперт-международник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что правительство Китая по итогам встреч министра иностранных дел КНР Ван И с руководителями внешнеполитических ведомств Украины, США и России продолжит поддерживать политическое урегулирование "украинского кризиса". Такое заявление во время брифинга сделал представитель МИД КНР Линь Цзянь.

