Участники платформы «Друзья мира» выступили с заявлением о войне в Украине

Страны Глобального Юга выразили обеспокоенность по поводу эскалации ситуации в Украине и призвали уважать законные интересы всех сторон в рамках платформы "Друзья мира", заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

Мао Нин

"Участники платформы оценили текущую ситуацию, выразили обеспокоенность из-за обострения конфликта, а также подтвердили приверженность принципам суверенитета, территориальной целостности и уважения законных интересов всех стран", — отметила Мао Нин.

Она подчеркнула, что итоговый документ этой встречи стал первым случаем, когда страны Глобального Юга коллективно выступили с заявлением по урегулированию ситуации в Украине.

По словам представительницы китайского МИД, "Друзья мира" призвали к: деэскалации конфликта; недопущение расширения зоны боевых действий и всеобъемлющего и долгосрочного разрешения кризиса дипломатическими средствами в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на встрече со специальным представителем президента Бразилии Селсу Аморимом объявил о создании платформы "Друзья мира". Инициатива, в которую вошли Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга, направлена на содействие мирному урегулированию "украинского кризиса".

Ван И подчеркнул, что эта платформа не является закрытой группой, а предусматривает открытый формат со стремлением к инклюзивному диалогу.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Кремль через платформу "Друзья мира" хочет показать Украину противником переговоров. В ISW пришли к выводу, что Кремль, вероятно, будет продвигать новую платформу "Друзей мира" и использовать свою поддержку многочисленных альтернативных мирных усилий, чтобы ошибочно представить Украину как не желающую вести переговоры.



