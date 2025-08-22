Министерство иностранных дел Китая заявило о готовности играть роль в политическом урегулировании войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Clash Report.

Китай. Фото: из открытых источников

"Китай готов играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса (так Пекин называет войну – ред.)", — цитирует издание китайский МИД.

Интересно, что накануне глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва вроде бы готова предоставить Украине гарантии безопасности совместно с Китаем, США, Великобританией и Францией. Глава российского МИД также подверг критике европейские инициативы с гарантиями безопасности.

Глава украинского государства подчеркнул, что Китай отказался помочь остановить эту войну с самого начала.

"Во-вторых, Китай помог России, открыв рынок дронов. Третий: здесь вопрос даже не о присутствующих военнослужащих. Речь идет о Будапештском меморандуме. Китай был среди подписантов, они не сделали ничего, когда был оккупирован Крым", — сказал президент Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не заинтересована в том, чтобы среди гарантов безопасности были страны, которые не помогают и не помогали в тот момент, когда украинцам это действительно нужно после 24 февраля 2022 года.

