logo

BTC/USD

112509

ETH/USD

4295.58

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

47.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Урегулирование войны в Украине: Китай намекнул, что хочет тоже присоединиться к процессу
commentss НОВОСТИ Все новости

Урегулирование войны в Украине: Китай намекнул, что хочет тоже присоединиться к процессу

Китай готов играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса

22 августа 2025, 11:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министерство иностранных дел Китая заявило о готовности играть роль в политическом урегулировании войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Clash Report.

Урегулирование войны в Украине: Китай намекнул, что хочет тоже присоединиться к процессу

Китай. Фото: из открытых источников

"Китай готов играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса (так Пекин называет войну – ред.)", — цитирует издание китайский МИД.

Интересно, что накануне глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва вроде бы готова предоставить Украине гарантии безопасности совместно с Китаем, США, Великобританией и Францией. Глава российского МИД также подверг критике европейские инициативы с гарантиями безопасности.

Читайте на портале "Комментарии" — Китай не может быть среди гарантов безопасности Украины, потому что в этой войне он явно на стороне России и его помощь стране-агрессору это подтверждает. Такое заявление сделал в интервью СМИ президент Украины Владимир Зеленский.

Глава украинского государства подчеркнул, что Китай отказался помочь остановить эту войну с самого начала.

"Во-вторых, Китай помог России, открыв рынок дронов. Третий: здесь вопрос даже не о присутствующих военнослужащих. Речь идет о Будапештском меморандуме. Китай был среди подписантов, они не сделали ничего, когда был оккупирован Крым", — сказал президент Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не заинтересована в том, чтобы среди гарантов безопасности были страны, которые не помогают и не помогали в тот момент, когда украинцам это действительно нужно после 24 февраля 2022 года.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Верховной Раде объяснили, почему РФ так настаивает, чтобы гарантом безопасности Украины был Китай.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ClashReport/55050
Теги:

Новости

Все новости