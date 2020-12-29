В Китае детей начнут сажать за решетку уже с 12 лет

Китай снизил возраст наступления уголовной ответственности с 14 до 12 лет, что является очевидной реакцией на рост доли преступлений, совершаемых детьми младшего возраста.

Китайских детей начнут сажать с 12 лет. ФОТО: Report Door

Согласно поправке к уголовному закону, принятой Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (ВНК) в субботу, лица в возрасте от 12 до 14 лет будут нести уголовную ответственность, если они "совершат убийство или умышленно причинят вред другому человеку".

Поправка вступит в силу 1 марта 2020 года, и Верховная народная прокуратура будет отвечать за принятие решения о том, стоит ли возбуждать уголовное дело, говорится в заявлении ВСНП.

По сообщениям государственных СМИ, в 2017 году на долю лиц младше 14 лет приходилось 20 процентов всех преступлений несовершеннолетних по сравнению с 12,3 процента в 2009 году.



В некоторых случаях наказания, назначенные лицам, не достигшим возраста уголовной ответственности, шокировали общественность. В одном случае 13-летний мальчик из Даляня, провинция Ляонин на северо-востоке Китая, признанный виновным в убийстве 10-летней девочки в октябре 2019 года, получил всего три года исправительного образования.

По данным лондонской Международной сети по правам ребенка, средний возраст наступления уголовной ответственности во всем мире составляет 14 лет. В США в 33 из 50 штатов нет минимального возраста, хотя в большинстве из них при оценке проводится проверка на дееспособность.

Как сообщало издание "Комментарии", китайские компании выигрывают гостендеры в ЕС за счет демпинга.

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