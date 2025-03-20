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В Китае казнили четырех канадцев: что они совершили

В Китае казнили канадцев за преступления, связанные с наркотиками

сегодня, 15:07
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Недилько Ксения

Власти Китая привели к исполнению смертный приговор в отношении четырех канадцев. Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, уточнив, что смертная казнь произошла несколько месяцев назад, но стало известно о них только сейчас. Обычно в Китае смертная казнь осуществляется из-за расстрела, реже — с помощью смертельной инъекции , сообщает BILD .

В Китае казнили четырех канадцев: что они совершили

Смертная казнь в Китае

По заявлению китайской стороны, казненные получили смертный приговор за преступления, связанные с наркотиками. Все они имели двойное гражданство – канадское и китайское. Однако Пекин не признает двойное гражданство, что явилось основанием для отказа в помиловании.

"Мы решительно осуждаем эти казни", — заявила Жоли, добавив, что лично просила китайские власти о смягчении наказания.

Министерство иностранных дел Китая оправдало смертные приговоры, заявив, что они вынесены в строгом соответствии с законом. Официальный представитель ведомства Мао Нин подчеркнула, что китайская судебная система "относится к обвиняемым всех национальностей одинаково" и рассматривает дела "строго и справедливо". Личности казненных не раскрываются по просьбе их семей.

Казни иностранных граждан в Китае происходят редко, однако страна остается мировым лидером по количеству смертных приговоров. Впрочем, точные данные до сих пор засекречены.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп подписал указ, касающийся смертной казни. Согласно документу, генеральному прокурору поручено помогать штатам в обеспечении необходимых препаратов для исполнения смертных приговоров. Как сообщает Associated Press (АР), указ был подписан через несколько часов после возвращения Трампа в Белый дом. Указ также обязывает Министерство юстиции не только требовать применения смертной казни по федеральным делам, но и способствовать обеспечению необходимых средств для ее выполнения в тех штатах, где есть трудности с поставкой летальных инъекционных препаратов.



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