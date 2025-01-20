В Китае казнили мужчину за "чрезвычайно подлое преступление"

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Slava Kot
20 января в Китае казнили мужчину, который в ноябре прошлого года совершил умышленный наезд автомобилем на толпу в городе Чжухай, где погибли 35 человек. Китайский суд назвал этот поступок вопиющим, а действия мужчины особенно тяжкими.
Цветы, которые несут к месту аварии. Фото: AFP
11 ноября 62-летний гражданин Китая Фань Вэйцу въехал на автомобиле в группу людей, занимавшихся спортом возле местного спортивного центра. Авария повлекла смерть 35 человек, а еще 43 получили ранения различной степени тяжести. Это нападение стало самым большим в Китае по количеству жертв за последние 10 лет. Полиция задержала мужчину, который после инцидента пытался нанести себе ножевые ранения.
В декабре 2024 года китайский суд признал мужчину виновным назвав преступные мотивы Фань Вэйцу "подлым преступлением", последствия которого повлекли большой общественный вред. По решению суда мужчине была объявлена смертная казнь.
Как выяснилось, причиной, побудившей китайца совершить масштабную аварию, стало недовольство из-за соглашения о разводе с женой.
Инцидент с Фань Вейцом стал одним из серии случаев, которые произошли в Китае в конце прошлого года. В другом деле водителя внедорожника также приговорили к смертному приговору с отсрочкой на два года за наезд в толпу возле начальной школы. В этот раз причиной стала потеря денег, которые мужчина вложил в провальный бизнес. Си Цзиньпин отреагировал на эти события и поручил местным службам усилить меры по профилактике насильственных инцидентов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Северной Корее применили немедленный смертный приговор для чиновника.
Также "Комментарии" писали о том, что российскому туристу грозит смертная казнь через расстрел на Бали.
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