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В Китае казнили мужчину за "чрезвычайно подлое преступление"

Мужчина, убивший 35 человек, был казнен в Китае после приговора к смертной казни.

сегодня, 11:33
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Slava Kot

20 января в Китае казнили мужчину, который в ноябре прошлого года совершил умышленный наезд автомобилем на толпу в городе Чжухай, где погибли 35 человек. Китайский суд назвал этот поступок вопиющим, а действия мужчины особенно тяжкими.

В Китае казнили мужчину за "чрезвычайно подлое преступление"

Цветы, которые несут к месту аварии. Фото: AFP

11 ноября 62-летний гражданин Китая Фань Вэйцу въехал на автомобиле в группу людей, занимавшихся спортом возле местного спортивного центра. Авария повлекла смерть 35 человек, а еще 43 получили ранения различной степени тяжести. Это нападение стало самым большим в Китае по количеству жертв за последние 10 лет. Полиция задержала мужчину, который после инцидента пытался нанести себе ножевые ранения.

В декабре 2024 года китайский суд признал мужчину виновным назвав преступные мотивы Фань Вэйцу "подлым преступлением", последствия которого повлекли большой общественный вред. По решению суда мужчине была объявлена смертная казнь.

"Суд в городе казнил Фань Вейцу согласно распоряжению о смертной казни, выданной Верховным народным судом", — сообщила китайская государственная телекомпания CCTV.

Как выяснилось, причиной, побудившей китайца совершить масштабную аварию, стало недовольство из-за соглашения о разводе с женой.

Инцидент с Фань Вейцом стал одним из серии случаев, которые произошли в Китае в конце прошлого года. В другом деле водителя внедорожника также приговорили к смертному приговору с отсрочкой на два года за наезд в толпу возле начальной школы. В этот раз причиной стала потеря денег, которые мужчина вложил в провальный бизнес. Си Цзиньпин отреагировал на эти события и поручил местным службам усилить меры по профилактике насильственных инцидентов.  

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Северной Корее применили немедленный смертный приговор для чиновника.

Также "Комментарии" писали о том, что российскому туристу грозит смертная казнь через расстрел на Бали.



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Источник: https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/china-executes-man-who-killed-35-in-car-rampage-state-media
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