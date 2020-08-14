В Китае коронавирус обнаружили в замороженных продуктах - Reuters

Креветки. Фото: womans.ws

Следы коронавируса в Китае нашли в замороженных продуктах. Партии еды привезли с двух разных стран - Бразилии и Эквадора. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на местную власть.

Сразу в двух китайских городах заявили о том, что обнаружили COVID-19 в замороженных продуктах. Первыми тревогу забили в Шэньчжене. Из Бразилии туда привезли куриные крылышки. Вирус находился на внешней упаковке товара. После этого тесты на коронавирус обязали сдать всех, кто контактировал с партией бразильского мяса. Результаты у всех работников были отрицательны.

В компании Aurora, которая отправила в Китай партию с вирусом, заявили, что официальной жалобы не получали, но делают все возможное, чтобы остановить инфекцию.

Еще одна партия продуктов со следами коронавируса в Китай прибыла из Эквадора. Инфекцию также обнаружили на упаковке. В этот раз это была упаковка с креветками. Их привезли в город Сиань.

Коронавирус способен жить в течение двух лет, если температура не опускается ниже -20 градусов по Цельсию, - пишет издание. Но следует заметить, что в Управлении по санитарному надзору за качеством продуктов США ранее сообщили - доказательств того, что люди могут заразиться COVID-19 через еду или упаковку продуктов, на данный момент нет.

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