kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.08.2020

BTC/USD

11727.55

ETH/USD

427.27

LTC/USD

56.52

НБУ 14.08.2020

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Китай В Китае коронавирус обнаружили в замороженных продуктах - Reuters
commentss НОВОСТИ Все новости

В Китае коронавирус обнаружили в замороженных продуктах - Reuters

Следы коронавируса обнаружили на упаковках замороженных продуктов из Бразилии и Эквадора

сегодня, 07:46 comments1024
Автор:

Виолетта Комаровская
В Китае коронавирус обнаружили в замороженных продуктах - Reuters

Креветки. Фото: womans.ws

Следы коронавируса в Китае нашли в замороженных продуктах. Партии еды привезли с двух разных стран - Бразилии и Эквадора. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на местную власть.

Сразу в двух китайских городах заявили о том, что обнаружили COVID-19 в замороженных продуктах. Первыми тревогу забили в Шэньчжене. Из Бразилии туда привезли куриные крылышки. Вирус находился на внешней упаковке товара. После этого тесты на коронавирус обязали сдать всех, кто контактировал с партией бразильского мяса. Результаты у всех работников были отрицательны. 

В компании Aurora, которая отправила в Китай партию с вирусом, заявили, что официальной жалобы не получали, но делают все возможное, чтобы остановить инфекцию. 

Еще одна партия продуктов со следами коронавируса в Китай прибыла из Эквадора. Инфекцию также обнаружили на упаковке. В этот раз это была упаковка с креветками. Их привезли в город Сиань. 

Коронавирус способен жить в течение двух лет, если температура не опускается ниже -20 градусов по Цельсию, - пишет издание. Но следует заметить, что в Управлении по санитарному надзору за качеством продуктов США ранее сообщили - доказательств того, что люди могут заразиться COVID-19 через еду или упаковку продуктов, на данный момент нет. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что накануне в Украине зафиксировали новый рекорд по количеству новых случаев коронавируса. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!