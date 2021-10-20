В Китае могут ввести наказание родителей за плохое поведение детей

Парламент Китая рассмотрит законопроект о наказании родителей, чьи дети демонстрируют "очень плохое поведение" или совершают преступления. Об этом сообщает международное агентство Reuters.

Школа (фото из открытых источников)





Законопроектом "О содействии семейному воспитанию", который поступил на рассмотрение китайского парламента, предполагается вынесение выговора родителям или опекуну, если контролирующие органы обнаружат "очень плохую" или преступное поведение у их детей. Также, родители или опекун должны будут пройти обязательный курс социальной программы из семейного воспитания. Законодательную инициативу рассматривать на этой неделе.





"Есть много причин для плохого поведения подростков. Отсутствует или ненадлежащее семейное воспитание является основной", — сказал Занг Тивей, пресс-секретар Комиссии по законодательным вопросам Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).





В последние месяцы китайское правительство усиливало контроль за личной жизнью школьников. Так, Министерство образования Китая ограничило количество игровых часов для несовершеннолетних. Это означает, что дети могут играть в онлайн-игры в течение одного часа в пятницу, субботу и воскресенье. В то же время ведомство сократило домашнее задание и запретило внешкольное обучение по основным предметам в выходные и праздничные дни из-за перегрузки детей.





Напомним, китайский спутник прислал фотографии с орбиты нашей планеты. Об этом сообщает издание Space.com. Спутник Yangwang 1, принадлежащий пекинской компании по космическим ресурсам Origin Space, был запущен в июне вместе с тремя другими спутниками. С помощью небольшого оптического космического телескопа аппарат проводил наблюдения в видимом и ультрафиолетовом диапазонах для обнаружения астероидов, сближающихся с Землей. Оборудование Yangwang 1 зафиксировало удары метеоров об атмосферу Земли, вызывающие полосы и вспышки.

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