В Китае набирают стремительную популярность российские магазины: что там продают

В Китае стремительно растет популярность магазинов, специализирующихся на российских товарах. Витрины оформлены в бело-сине-красных цветах, рядом висят китайские и русские флаги, а на входе покупателей встречают крупные русские матрешки. Внутри – широкий ассортимент товаров: шоколад, печенье, мед и водка.

Российские магазины в Китае

Известно, что внезапное распространение таких магазинов вызвало удивление среди китайцев, и в социальных сетях не раз спрашивали, почему они появились буквально за одну ночь. Ответ кроется в экономических отношениях между Пекином и Москвой, существенно укрепившихся после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Китай стал жизненно важным экономическим партнером для подсанкционной России, а двусторонняя торговля достигла рекордных показателей. Кроме энергоносителей китайские потребители все больше интересуются российскими пищевыми продуктами – особенно шоколадом, печеньем и сухим молоком. Бизнес быстро отреагировал на растущий спрос: с 2022 года было зарегистрировано более 2,5 тысяч новых компаний, занимающихся торговлей российскими товарами, и около 80% из них до сих пор работают.

Хотя большинство компаний расположены в приграничной провинции Хэйлунцзян, за последние два года они распространились и на другие регионы. Российские сладости и молочные продукты активно продвигаются под маркой "Сделано в России", поддерживаемой Москвой.

Спрос на российские товары в Китае обусловлен не только экономическими факторами, но и политическими предпочтениями населения. Опрос Центра международной безопасности и стратегии при Пекинском университете Цинхуа показал, что 66% респондентов имеют положительное отношение к России, в то время как 76% выразили негативное отношение к США.

Ажиотаж вокруг российских товаров начался в начале 2022 года, когда после вторжения в Украину официальный онлайн-магазин "Русский государственный павильон", поддержанный посольством РФ в Китае, стал вирусным в соцсетях. В течение трех дней китайцы скупили российские товары на сумму почти 6 миллионов юаней (826 тысяч долларов).

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что торговый оборот между Китаем и Россией установил новый рекорд в 2024 году.



