В Китае назвали страну, с которой готовы координировать мирные переговоры по Украине

Китай нацелен укреплять стратегическую коммуникацию и координацию с Францией для политического урегулирования конфликта в Украине. такое заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван И, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Китая.
Министр иностранных дел Китая Ван И. Фото: из открытых источников
"Китай готов укреплять стратегическую коммуникацию и координацию с Францией и в дальнейшем играть конструктивную роль в политическом урегулировании таких горячих вопросов, как "украинский кризис" и Ближний Восток", — отметил министр иностранных дел Китая.
По его словам, мирное урегулирование международных конфликтов путем диалога и консультаций остается единственным правильным выбором для человечества.
"Китай и Франция, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, должны придерживаться основополагающих целей этой организации и развивать дружеские двусторонние дипломатические отношения, в основе которых независимость от посторонних влияний, и совместно вносить вклад в мировой мир, стабильность и развитие", — добавил китайский топ-дипломат.
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