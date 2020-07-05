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В Китае новая напасть: из-за бубонной чумы введен третий уровень опасности

Один случай заболевания бубонной чумой был обнаружен в автономном районе Китая

5 июля 2020, 23:56
Автор:

Екатерина Белоброва
В Китае новая напасть: из-за бубонной чумы введен третий уровень опасности

Власти Китая установили третий уровень опасности на севере Республики в связи со вспышкой бубонной чумы, которая произошла в автономном районе Внутренней Монголии. Об этом сообщает издание Xinhua

Так, согласно информации, госпитализирован первый человек с вирусом бубонной чумы.

Данный уровень предусматривает запрет на охоту за сурками и прочими животными, которые традиционно пользуются популярностью в кулинарии данного региона.

Отметим, что ранее уже поступала информация о вспышке бубонной чумы в этом же районе Китая. Бубонная чума считается наиболее распространенной формой чумы, которую трудно вылечить даже с использованием сильных антибиотиков. Она начинается с возникновения бубнил — опухших лимфатических узлов. Болезнь способна прогрессировать и распространяться в легкие. Больные легочной формой могут разносить бактерии воздушно-капельным путем. 

Портал "Комментарии" сообщал о новом виде свиного гриппа, который обнаружили китайские врачи.


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Источник: http://www.xinhuanet.com/english/2020-07/05/c_139190404.htm
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