В Китае новая напасть: из-за бубонной чумы введен третий уровень опасности

Язык
BTC/USD
9047.36
ETH/USD
227.26
LTC/USD
41.38
USD/UAH
27.35
EUR/UAH
30.60
RUB/UAH
0.38
Екатерина Белоброва
Власти Китая установили третий уровень опасности на севере Республики в связи со вспышкой бубонной чумы, которая произошла в автономном районе Внутренней Монголии. Об этом сообщает издание Xinhua.
Так, согласно информации, госпитализирован первый человек с вирусом бубонной чумы.
Данный уровень предусматривает запрет на охоту за сурками и прочими животными, которые традиционно пользуются популярностью в кулинарии данного региона.
Отметим, что ранее уже поступала информация о вспышке бубонной чумы в этом же районе Китая. Бубонная чума считается наиболее распространенной формой чумы, которую трудно вылечить даже с использованием сильных антибиотиков. Она начинается с возникновения бубнил — опухших лимфатических узлов. Болезнь способна прогрессировать и распространяться в легкие. Больные легочной формой могут разносить бактерии воздушно-капельным путем.
Портал "Комментарии" сообщал о новом виде свиного гриппа, который обнаружили китайские врачи.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости