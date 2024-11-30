В Китае обнаружена драгоценная находка: на что сразу выросла цена

Согласно данным китайского информационного агентства "Синьхуа", в провинции Хунань найдены золотые залежи стоимостью около 600 млрд юаней (78 млрд евро). Это может стать самым большим месторождением золота в мире. Об этом сообщает BILD.

В Китае нашли месторождение золота

Залежи обнаружены под уже известным рудником Ванга. С помощью бурения и 3D-моделирования исследователи Геологической службы Хунаня обнаружили ранее нераспознанные залежи, расположенные поглубже.

По предварительным данным, концентрация золота составляет 138 граммов на тонну руды, что считается высоким показателем. Если эти данные подтвердятся, новая находка обгонит текущего рекордсмена – шахту South Deep в Южной Африке, где сосредоточено около 930 тонн драгоценного металла.

После открытия цена на золото резко выросла. Однако, ожидается, что Китай не будет экспортировать золото из месторождения Вангу, а использует его внутри страны. Причина в том, что страна потребляет примерно втрое больше золота, чем добывает, и зависит от импорта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Южная Корея поднимала в небо истребители из-за самолетов России и Китая

Пять китайских и шесть российских военных самолетов вошли в зону распознавания противовоздушной обороны Южной Кореи ( KADIZ ) над морями у восточного и южного побережья без предупреждения, что побудило Южную Корею отправить туда свои истребители. Об этом сообщила южнокорейская армия, пишет агентство Yonhap.

По словам официального представителя Объединенного комитета начальников штабов ( JCS ), между 9:35 и 13:53 китайские и российские военные самолеты вошли в KADIZ последовательно над Восточным морем и водами у южного побережья.

Сообщается, что китайские самолеты вошли в KADIZ у острова Иеодо у южного побережья и пролетели к северу над водами между Южной Кореей и Японией, тогда как российский самолет приблизился с северо-востока. Они встретились и пролетели бок о бок над водами к югу от самых восточных островков Токдо, прежде чем отступить. Самолеты, как сообщается, включая бомбардировщики и истребители, не нарушали воздушное пространство Южной Кореи, заявили официальные лица.

Зона противовоздушной обороны не является территориальным воздушным пространством, а очерчена для вызова иностранных самолетов для идентификации, чтобы предотвратить случайные столкновения. Южнокорейские военные обнаружили самолеты до того, как они вошли в KADIZ, и приняли "тактические" меры, мобилизовав истребители ВВС для подготовки к потенциальной чрезвычайной ситуации, сообщили в JCS.