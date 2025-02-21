В Китае обнаружили новый коронавирус летучих мышей, который может поражать людей тем же путем, что и COVID-19

Китайские вирусологи обнаружили новый коронавирус у летучих мышей, который потенциально может передаваться человеку так же, как и возбудитель пандемии COVID-19. Это открытие привлекло внимание мирового научного сообщества и вызвало обеспокоенность вероятностью новой эпидемии.

Нашли новый коронавирус в Китае. Фото: Michael Durham/Nature Picture Library

Вирус получил название HKU5-CoV-2 и относится к подсемейству Merbecovirus, в которое также входит вирус, вызывающий Ближневосточный респираторный синдром (MERS). Его впервые обнаружили у японского нетопыра в Гонконге. Ученые выяснили, что вирус способен связываться с рецептором ACE2 – тем же механизмом, через который SARS-CoV-2 проникал в клетки человека. Ученые утверждают, что изолированный вирус может инфицировать клетки человека и модели тканей, имитирующих дыхательные пути.

"Мы обнаружили и выделили новый штамм HKU5-CoV, который может использовать не только рецептор ACE2 летучих мышей, но и людей и многих других млекопитающих. Мербековирус от летучих мышей создает высокий риск заражения людей через прямую передачу или через промежуточного хозяина", — говорится в отчете опубликованном в научном журнале Cell.

Однако в отличие от COVID-19, сейчас нет признаков того, что этот вирус может эффективно передаваться между людьми. Исследования Университета Вашингтона и Уханьского университета показали, что способность вируса HKU5-CoV-2 прикрепляться к человеческому рецептору ACE2 значительно ниже, чем у SARS-CoV-2, вируса, вызвавшего пандемию коронавируса. Это делает риск быстрого распространения среди людей пока незначительным.

Хотя на этот момент причин для паники нет, эксперты не исключают потенциальную опасность нового вируса. Всемирная организация здравоохранения уже включила группу Merbecovirus в список патогенов, нуждающихся в тщательном мониторинге в рамках глобальной готовности к пандемии. Кроме того, ученые предупреждают, что высокая циркуляция вирусов среди летучих мышей и контакт с промежуточными хозяевами могут способствовать появлению новых опасных штаммов.

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