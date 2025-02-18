В Китае объяснили, почему против полного поражения России на войне против Украины

Интересы Китая в войне в Украине в целом не отличаются от интересов администрации Трампа, заявил директор Центра современного Китая и мира Университета Гонконга Ли Чен. По его словам, Китай хочет окончания войны, но без полного поражения России, ведь тогда следующей целью США станет КНР.

Китай против поражения России. Фото из открытых источников

Ли Чен в интервью South China Morning Post объяснил, какую позицию занимает Китай по поводу войны в Украине. По словам Чена, Китай заинтересован в выживании России из-за якобы угрозы от Соединенных Штатов.

"Китай не хочет распада России или ее полного поражения, это очевидно. Потому что если это так, то следующим будешь ты. Это не тайна. Это в американских доктринах", – сказал Чен.

Чен указывает, что интересы Китая принципиально не отличаются от идей Трампа, ведь война в Украине и конфликт в Газе не отвечают интересам КНР. По его словам, Китай стремится к окончанию войны и возобновлению экономического сотрудничества с европейскими странами.

"Без войны с Украиной европейские отношения Китая, вероятно, были бы намного, намного лучше. Поэтому, когда война наконец-то закончится, Китай сможет значительно улучшить отношения с некоторыми европейскими странами", — заметил Чен.

Директор Центра современного Китая и мира Университета Гонконга добавил, что Пекин также мог бы сыграть "позитивную роль в экономическом обновлении Украины".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай может отправить миротворцев в Украину. Однако миротворческая миссия возможна по окончании войны и с участием других стран, в том числе вне блока НАТО.

Также "Комментарии" писали, что Китай отреагировал на намерения Трампа завершить войну в Украине.