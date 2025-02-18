logo

BTC/USD

95700.34

ETH/USD

2692.53

LTC/USD

124.35

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

43.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай В Китае объяснили, почему против полного поражения России на войне против Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

В Китае объяснили, почему против полного поражения России на войне против Украины

Китай против полного поражения России на войне, потому что сам станет следующей целью США.

сегодня, 09:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Интересы Китая в войне в Украине в целом не отличаются от интересов администрации Трампа, заявил директор Центра современного Китая и мира Университета Гонконга Ли Чен. По его словам, Китай хочет окончания войны, но без полного поражения России, ведь тогда следующей целью США станет КНР.

В Китае объяснили, почему против полного поражения России на войне против Украины

Китай против поражения России. Фото из открытых источников

Ли Чен в интервью South China Morning Post объяснил, какую позицию занимает Китай по поводу войны в Украине. По словам Чена, Китай заинтересован в выживании России из-за якобы угрозы от Соединенных Штатов.

"Китай не хочет распада России или ее полного поражения, это очевидно. Потому что если это так, то следующим будешь ты. Это не тайна. Это в американских доктринах", – сказал Чен.

Чен указывает, что интересы Китая принципиально не отличаются от идей Трампа, ведь война в Украине и конфликт в Газе не отвечают интересам КНР. По его словам, Китай стремится к окончанию войны и возобновлению экономического сотрудничества с европейскими странами.

"Без войны с Украиной европейские отношения Китая, вероятно, были бы намного, намного лучше. Поэтому, когда война наконец-то закончится, Китай сможет значительно улучшить отношения с некоторыми европейскими странами", — заметил Чен.

Директор Центра современного Китая и мира Университета Гонконга добавил, что Пекин также мог бы сыграть "позитивную роль в экономическом обновлении Украины".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай может отправить миротворцев в Украину. Однако миротворческая миссия возможна по окончании войны и с участием других стран, в том числе вне блока НАТО.

Также "Комментарии" писали, что Китай отреагировал на намерения Трампа завершить войну в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3298962/china-could-play-substantial-peace-role-ukraine-us-seeks-quick-deal
Теги:

Новости

Все новости