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В Китае оползень накрыл деревню: сколько пропавших без вести

В Китае произошла страшная трагедия

8 февраля 2025, 21:02
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Амбарцумян Анна

Мощный оползень накрыл село в провинции Сычуань, и десятки людей пропали без вести. Событие произошло сегодня 8 февраля. Спасательные службы активно работают на месте, пытаясь найти оказавшихся под завалами, однако ситуация остается напряженной.

В Китае оползень накрыл деревню: сколько пропавших без вести

Оползень в Китае. Фото из открытых источников

Масштабный оползень, произошедший на юго-западе Китая, сместил десятки тонн земли, затопив 10 домов вместе с жителями. По сообщениям местных СМИ, исчезли не менее 30 человек. Катастрофа произошла около 11:50 по местному времени. По состоянию на данный момент спасатели смогли вытащить из-под завалов только двух человек, получающих медицинскую помощь.

На место происшествия немедленно прибыли сотни спасателей, продолжающих поисковые работы. Специалисты говорят, что из-за тяжелых условий и нестабильности почвы их работа затруднена, но они не прекращают поиск. Китайские чиновники повысили уровень тревоги, и президент Китая Си Цзиньпин лично отдал приказ о полной эвакуации оказавшихся в зоне потенциальной опасности людей.

Премьер Китая Ли Цян также приказал провести тщательную проверку геологических рисков в близлежащих районах во избежание новых катастроф. Правительство выделило 50 миллионов юаней (около 6,9 млн. долларов США) для восстановления инфраструктуры и коммунальных услуг.

Напомним, что регионы юго-запада Китая, в частности Сычуань и Юньнань, часто страдают природными катастрофами, в частности оползнями, что приводит к большим человеческим жертвам. Трагедия 8 февраля стала очередным напоминанием об опасностях, которые несет стихия для жителей горных регионов Китая.



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