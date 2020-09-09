В Китае открыли самый длинный стеклянный мост - ВИДЕО

В Китае открыли самый длинный стеклянный мост. Он соединил два берега реки Ляньцзян и растянулся на 526 метров. Об этом сообщает Outlook India.

Самый длинный стеклянный мост. Фото: twitter.com/aasarchitecture

Китай снова удивляет мир рекордами. В этот раз на высоте 201 метр построили подвесной мост, пешеходная часть которого полностью состоит из стекла. Чтобы пройти по нему от одного берега Ляньцзян до другого придется преодолеть 526 метров над пропастью. При этом пол абсолютно прозрачный и пешеходы видят все, что происходит у них под ногами.

К слову, эта прогулка хоть и будет экстремальной, но для пешеходов она вполне безопасна, уверяют строители. Пол состоит из прочных стеклянных пластин. Они размещены в 3 слоя, а толщина каждой пластины достигает четырех с половиной сантиметров.

Одновременно на стеклянном мосту может находится до 500 человек.





К слову, ранее рекорд самого длинного стеклянного моста также принадлежал Китаю. Его построили в провинции Хунань. Его длинна - 393 метра. Правда, находится он гораздо выше, чем новый рекордный мост. А именно на высоте 300 метров.

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что в Николаеве неожиданно самостоятельно развелся мост.

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