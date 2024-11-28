В Китае открыли "супергигантское" месторождение золота: оно самое большое в мире

Китайские ученые нашли месторождение золота в провинции Хунань, которое может стать самым большим в мире. По предварительным оценкам, запасы золота на этой территории составляют около 1100 тонн, а его общая стоимость превышает 83 миллиарда долларов.

В Китае открыли крупнейшее месторождение золота. Фото из открытых источников

Месторождение было найдено неподалеку от действующих рудников на месторождении Вангу, в провинции Хунань. Ученые обнаружили более 40 золотых жил на глубине 2000 метров, содержащих 330 тонн золота. Кроме того, следующие исследования указывают на значительно большие залежи на глубине до 3000 метров. Общие же запасы золота в этом месторождении оценивают более чем в 1100 тонн. Таким образом, новое китайское месторождение может превзойти по запасам нынешнего мирового лидера – шахту South Deep в Южной Африке, где находится 1025 тонн золота.

Новость об открытии всколыхнула рынок драгоценных металлов. Цены на золото подскочили до 95 тыс. долларов за килограмм, что приближается к рекордным показателям, установленным в начале года.

Китай уже является крупнейшим производителем золота в мире. В 2023 году страна добыла около 10% мирового золота, однако его внутреннее потребление значительно превышает производство, поэтому Китай продолжает покупать золото в других странах.

Отметим, что, по данным Всемирного совета по золоту, общий объем добытого человечеством золота достигает 234 тыс. тонн. Более двух третей этого золота было добыто с 1950 года. Несмотря на то, что это может показаться поразительными цифрами, но если бы можно было переплавить все когда-либо добытое золото и создать из него куб, каждая из его сторон была бы всего 22 метра.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что цена золота в мире бьет рекорды. Почему все больше инвесторов вкладывают деньги в желтый металл.

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