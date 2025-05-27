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В Китае отреагировали на заявления Украины о поставках оружия в Россию

Китай отрицает поставки оружия и товаров двойного назначения в Россию.

сегодня, 12:00
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Slava Kot

В МИД КНР заявили, что Китай строго соблюдает контроль за экспортом товаров двойного назначения и не отправляет ни одной из сторон войны России против Украины летального вооружения.

В Китае отреагировали на заявления Украины о поставках оружия в Россию

Спикер МИД Китая Мао Нин. Фото с открытых источников

Представитель МИД КНР Мао Нин отреагировала на заявление главы Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко, который сообщил, что Китай поставляет России ресурсы для войны в Украине. По ее словам, Китай не поставляет оружие России или Украине.

"Мы никогда не снабжали летальное оружие ни одной стороне конфликта и строго контролируем экспорт товаров двойного назначения. Украина это прекрасно знает", – сказала дипломат.

Мао Нин повторила позицию Китая относительно войны в Украине, указав на призыв Пекина к ее дипломатическому окончанию.

"Мы полностью отданы продвижению мирных переговоров и прекращению конфликта", — подчеркнула пресс-секретарь МИД КНР.

Мао Нин назвала заявления Украины "безосновательными обвинениями и политическими манипуляциями", которые якобы связаны с активным сотрудничеством Китая и России.

Напомним, что глава СВР Олег Иващенко рассказал, что Китай поставляет России станки, порох и компоненты на предприятия военного назначения. По его словам, Украина собрала данные по поставкам на 20 российских заводов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генсек НАТО Марк Рютте назвал три страны, которые помогают России в войне против Украины. По его словам, Китай стал главным посредником для РФ по поставкам товаров двойного назначения. Другими странами Рютте назвал Иран и Северную Корею.

Также "Комментарии" писали, что глава СВР раскрыл планы России на войне против Украины.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3997504-kitaj-zaperecue-postacanna-rosii-letalnoi-zbroi-ta-komponentiv-dla-ii-virobnictva.html
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